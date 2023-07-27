韓劇「惡鬼」第9、10集看點整理　惡鬼的真實名字終於公開了？【有雷】

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）韓劇「惡鬼」在上週末播出了第9、10集，消滅惡鬼所需的五樣物品終於就快找齊，下週即將播出大結局，線索也解開了許多。

在第8集的最後，惡鬼在弘塞開門後殺害了炆春，讓他從高樓跳下，他在跳下前跟弘塞說了一句「海上是對的」，這讓弘塞終於相信，原來這一連串離奇自殺案的兇手並不是人，而是「惡鬼」，且散影正是被這個「惡鬼」附身，他決定和散影及海上一起抓到這個兇手。

能消滅惡鬼的五樣物品

目前在這需要找出的五樣物品中，散影和海上以找到了髮帶、黑色橡皮筋、陶器碎片以及在第10集中找到的玻璃瓶，最後還差了一個玉簪還未找到。

散影在每碰到一個物品時，腦中都會浮現一些似乎是惡鬼生前記憶的畫面，在碰到玻璃瓶時，散影看到玻璃瓶被摔破，裡面的彩色粉末散出的畫面。

海上跟散影積極的想找到這五樣物品是為了消滅惡鬼，然而惡鬼卻也正利用海上和散影找出這五樣五品，究竟是有什麼用意呢？

惡鬼的真實名字叫香伊？

在第8集中，炆春發現李木端並不是家中的老二，這說明了惡鬼並不是李木端，而是另有其人，炆春也因此遭惡鬼殺害。

失去這個情報的海上一群人，他們靠著各自的調查試著找出惡鬼的真實身分，他們最後也發現惡鬼並非李木端，而是一位青少年，那麼，這名惡鬼到底是誰？

在散影的老家中，海上想起2月27日是所謂的「無防守日」，是一個鬼無法出現的日子，因此他們似乎計畫利用這天，試圖讓海上的奶奶說出惡鬼的名字。

在第十集的最後，「惡鬼」到了海上家，她告訴海上的奶奶，海上他們計畫在隔天，也就是2月28日「無防守日」的這天讓她說出惡鬼的真實身分，奶奶在最後也叫出了惡鬼的名字「香伊」。

然而，究竟這個「惡鬼」是不是真的，又或者是「散影」所演的？若真的是惡鬼提前去跟海上奶奶通風報信，那麼海上他們的計畫看來就將會失敗。

但若這個惡鬼其實是「散影」所演的，那麼海上他們的計畫是否就這樣成功了呢？又或者奶奶已經發現這個惡鬼是散影所扮演的，而給出了「香伊」這個錯誤的名字呢？

惡鬼的下一個目標？

在第10集中，弘塞告訴散影，在惡鬼出現的期間，惡鬼幫散影媽媽保了鉅額保險，預告著惡鬼下一個目標就是散影媽媽，得知這件事後的散影情緒崩潰，讓她下定決心，即使眼睛可能會失明，也要努力消滅惡鬼，究竟她能不能成功讓媽媽免於一死呢？