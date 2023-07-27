司法改革引萬名後備役軍人拒服役 以色列內憂外患夾擊

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）以色列司法改革爭議引爆近萬名後備役軍人拒絕服役，該國陷入內憂外患的雙重危機。最高法院已受理針對改革案的上訴，但在9月前不會阻撓新法。

CNN報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今年強行推動司法改革案，欲剝奪該國最高法院以「不合理」為由否決對政府決定的權力，削弱司法機關權力與獨立性。納坦雅胡領導的右翼聯盟24日強行於國會通過該法，引爆立國以來最大危機，美國白宮也表態批評。

最高法院今日宣布將審理針對該項新法所提出的上訴，並表示將於9月對該法進行辯論，但在此之前不會發布禁令予以制止，此外最高法院也將聽取7個團體對該法提出的質疑。

報導指出，該項新法於今日生效，而根據民意調查，該國上百萬民眾反對該項改革，更有批評者直指，此法將削弱法院的獨立性，並損害該國的民主。近萬名後備役軍人24日就已表示，法案若通過，要拒絕自願服役，目前人數持續增加中。

以色列與黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦等鄰國皆處於交戰狀態，司法改革讓被視為國家骨幹的國防軍軍力面臨危險，對以國來說是可謂陷入內憂外患雙重夾擊的危機。

以國國防軍（IDF）首席發言人哈加里（DanielHagari）少將25日表示，目前以色列國防軍能力尚在，但後備役軍人長時間不服役，將漸漸的損害該國國防軍能力。

以國國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）則向拒絕服役的後備役軍人喊話，稱「只有同心協力，我們才能保護我們共同的家園，」呼籲後備役軍人持續待在崗位上。

特拉維夫國家安全研究所（Institute for NationalSecurity Studies）資深研究員佛雷利契（ChuckFreilich）指出，以色列正處於歷史轉捩點，「可能必須採取極端措施來維持以色列民主的基本特徵」。

談及後備役軍人拒絕服役的抗議，佛雷利契表示，該舉動令人欽佩，但對全球最精良軍隊之一的以色列國防軍來說，則是因為民主改革面臨分崩離析的危險。