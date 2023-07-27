全台醃漬蔬菜稽查結果出爐 53件漂白劑或防腐劑超標 台北佔最多

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）食藥署針對市場攤販、超市、農產行等販售場所啟動「醃漬蔬菜稽查專案」，共查核285家，抽驗544件產品，其中53件產品因檢出漂白劑或防腐劑不合格，由地方政府衛生局視情節輕重，依法各裁處新台幣3萬或5萬元。

食藥署表示，醃漬蔬菜因風味特殊為國內飲食習慣常用的食材，部份業者會使用防腐劑或漂白劑為防止腐敗變質及褐變，為確保民眾食用的安全衛生，聯合地方政府衛生局執行醃漬蔬菜販售業稽查及抽驗，共計查核285家，其中19家因食品未離地放置或販售場所環境衛生不佳等GHP缺失，經地方政府衛生局限期改正，均已複查合格。

抽驗544件產品中，有53件產品因檢出漂白劑或防腐劑不合格，以台北市違規件數最多，其中環南市場就佔了半數。

不合格商品包含全聯樹林樹德店的酸菜檢出二氧化硫0.256g/kg、龜山大同店的酸菜檢出二氧化硫0.08g/kg；億客來生鮮超市新竹集客店的酸菜檢出二氧化硫0.43g/kg；大潤發嘉義店的酸豇豆檢出苯甲酸1.36g/kg等。

針對抽驗不合格產品之源頭製造業者，食藥署將列為「112年醃漬蔬菜製造業稽查專案」之稽查對象，透過實地查核業者食品添加物使用情形及製程環境衛生，以強化源頭管理。

食藥署提醒，醃漬蔬菜在製造過程中，業者為了增加產品的賣相，可能會添加少量且合法的食品添加物，以達到漂白、防腐以及防止產品變色的目的。因此，消費者在選購時，建議挑選顏色比較不鮮豔、偏深綠(褐)或聞起來沒有刺鼻味的產品。

此外，盡量選購完整包裝的食品，可避免在運輸或貯存的過程中，造成產品被污染或風味流失的狀況。購買時，需留意是否有完整標示，例如內容物、有效日期、廠商資訊及營養標示等資訊。購買後應依包裝上的建議方式保存，並儘快食用完畢。

烹調醃漬蔬菜（如梅乾菜）前，可先用清水或溫水浸泡30分鐘，以降低醃漬食品中的鹽分，再經過多次沖洗，洗去殘留的食品添加物，烹煮過程也可以開蓋煮沸3分鐘，皆可讓醃漬蔬菜中殘留的二氧化硫揮發，減少對身體的負擔。