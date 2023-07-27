Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

全台醃漬蔬菜稽查結果出爐 53件漂白劑或防腐劑超標 台北佔最多

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 17:42
食藥署公布市售醃漬蔬菜抽驗結果。（示意圖/彰化縣衛生局）

食藥署公布市售醃漬蔬菜抽驗結果。（示意圖/彰化縣衛生局）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）食藥署針對市場攤販、超市、農產行等販售場所啟動「醃漬蔬菜稽查專案」，共查核285家，抽驗544件產品，其中53件產品因檢出漂白劑或防腐劑不合格，由地方政府衛生局視情節輕重，依法各裁處新台幣3萬或5萬元。

食藥署表示，醃漬蔬菜因風味特殊為國內飲食習慣常用的食材，部份業者會使用防腐劑或漂白劑為防止腐敗變質及褐變，為確保民眾食用的安全衛生，聯合地方政府衛生局執行醃漬蔬菜販售業稽查及抽驗，共計查核285家，其中19家因食品未離地放置或販售場所環境衛生不佳等GHP缺失，經地方政府衛生局限期改正，均已複查合格。

抽驗544件產品中，有53件產品因檢出漂白劑或防腐劑不合格，以台北市違規件數最多，其中環南市場就佔了半數。

不合格商品包含全聯樹林樹德店的酸菜檢出二氧化硫0.256g/kg、龜山大同店的酸菜檢出二氧化硫0.08g/kg；億客來生鮮超市新竹集客店的酸菜檢出二氧化硫0.43g/kg；大潤發嘉義店的酸豇豆檢出苯甲酸1.36g/kg等。

針對抽驗不合格產品之源頭製造業者，食藥署將列為「112年醃漬蔬菜製造業稽查專案」之稽查對象，透過實地查核業者食品添加物使用情形及製程環境衛生，以強化源頭管理。

食藥署提醒，醃漬蔬菜在製造過程中，業者為了增加產品的賣相，可能會添加少量且合法的食品添加物，以達到漂白、防腐以及防止產品變色的目的。因此，消費者在選購時，建議挑選顏色比較不鮮豔、偏深綠(褐)或聞起來沒有刺鼻味的產品。

此外，盡量選購完整包裝的食品，可避免在運輸或貯存的過程中，造成產品被污染或風味流失的狀況。購買時，需留意是否有完整標示，例如內容物、有效日期、廠商資訊及營養標示等資訊。購買後應依包裝上的建議方式保存，並儘快食用完畢。

烹調醃漬蔬菜（如梅乾菜）前，可先用清水或溫水浸泡30分鐘，以降低醃漬食品中的鹽分，再經過多次沖洗，洗去殘留的食品添加物，烹煮過程也可以開蓋煮沸3分鐘，皆可讓醃漬蔬菜中殘留的二氧化硫揮發，減少對身體的負擔。
醃漬蔬菜
醃漬物
食藥署

相關新聞

過動症用藥「思有得」檢驗不合格 回收11萬顆 台灣食藥署：藥效釋放未達標準
過動症用藥「思有得」檢驗不合格 回收11萬顆 台灣食藥署：藥效釋放未達標準
2023/07/25 13:55
台灣農委會進口「土耳其雞蛋」驗出可能致癌物 127噸退運銷毀
台灣農委會進口「土耳其雞蛋」驗出可能致癌物 127噸退運銷毀
2023/07/18 15:05
氣喘用藥混入「玻璃碎片」！台灣食藥署：GSK舒肺樂注射劑2591盒限期回收
氣喘用藥混入「玻璃碎片」！台灣食藥署：GSK舒肺樂注射劑2591盒限期回收
2023/07/18 11:42
台灣開放進口美國豬肉逾2年 遭疑市場流向不明「洗產地」？農委會、食藥署說分明...
台灣開放進口美國豬肉逾2年 遭疑市場流向不明「洗產地」？農委會、食藥署說分明...
2023/06/07 17:22
擬放寬日本草莓農藥殘留標準！ 草莓農、國民黨批蔡政府雙標、罔顧台灣人健康
擬放寬日本草莓農藥殘留標準！ 草莓農、國民黨批蔡政府雙標、罔顧台灣人健康
2023/05/08 16:04

更新時間 : 2023-07-27 21:54 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長