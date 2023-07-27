號召！ 5市教育局處共推7大宣言　「基北北桃中」倡議技職國際邁向永續

新未來技職年會今明（27、28）盛大登場，新北市邀集「基北北桃中」5市教育局處，開啟城市間技職教育對話，力推國際、永續。另有近百位來自5市頂尖技高教師參加論壇，在非營利組織Skills for U的規劃下，與國際知名企業交流。同時頒發新北市行動研究教學、專業英文教案獲獎教師，鼓勵創新與國際化。5市局處及教師攜手合作，透過公私協力，以最短的距離鍊結產業與學生學習。
教育局表示，這次以國際素養為主題，基隆市教育處長劉美蘭、臺北市教育局副局長陳素慧、桃園市教育局長劉仲成、臺中市教育局高中職教育科科長李真玲特地與會，聯袂倡議「技職國際邁向永續」的目標，並宣示7大宣言「共推技職國際教育、共創技職永續素養、共倡技職社會責任、共享資源公私協力、共同產學攜手合作、共榮五市跨域整合、共育世界頂尖人才」。未來5市在教師培訓、學生技能養成、國際交流、產學合作等面向將共同推進、引領全國，擴大技職教育影響力。
年會的重頭戲是兩日論壇，由跨縣市近百位技職教師齊聚，深度暢談技職教育的新未來，由知名國際企業Diageo分享國際視野、104銀行用數據分析國內產業及趨勢，Tomofun友愉企業帶入社會責任精神。與會教師再回到課程內涵，討論如何落實國際素養、社會責任及永續精神，讓教學創新與社會脈動同步。
中壢高商陳柏臻老師於論壇中分享，自己雖是經濟學老師，但卻像是個鼓勵學生愛地球的生態學家。在指導商業行銷領域的專題製作時，鼓勵學生跨域思考，將商業活動融入在地關懷、環境友善的概念。學生也與在地有機小農合作，推廣綠色商品，成為有機農業的守護者。學生不僅在專題競賽中屢獲佳績，也能實際解決問題，成為促進永續發展的頂尖人才。
此外，現場也頒發課程實驗及創新行動研究競賽獎項，樟樹國際實中流行服飾科教師楊筑曲首度榮獲國際雙語類特優獎，自己與林育珊老師將專業英文結合服裝領域教學，融入服裝結構、車縫技法、專業英文詞彙等知識技能，開發多元創新的教學。
連4年獲教學創新類獎項的鶯歌工商廣告設計科老師陳錦雄表示，自己結合攝影、數位影像修復處理與歷史文化等跨領域課程，用老照片的故事來關心身邊的家人，也把復古新元素融合到生活創作面，讓學生用新與舊、復古與時尚迸出璀璨的火花。
連續3年獲得人工智慧類獎項的泰山高中電子科老師呂昇翰分享，人工智慧無所不在，自己將AI原理與新興產業內涵加入課程中，運用有趣的程式設計，說明演算技巧，希望能培育更多AI硬體與軟體工程師。
教育局表示，技職教育是國家經濟及企業成長的動力，值得各界關注。本次匯集基隆、臺北、新北、桃園及臺中市力量，5市所轄人口超過千萬，期待共同領航教育、串聯各縣市產官學研資源，齊力推動技職教育，為臺灣產業及社會培養具備國際競爭力之世界級頂尖人才。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供