號召！ 5市教育局處共推7大宣言　「基北北桃中」倡議技職國際邁向永續

新未來技職年會今明（27、28）盛大登場， 新北市邀集「基北北桃中」5市教育局處， 開啟城市間技職教育對話，力推國際、永續。另有近百位來自5市頂 尖技高教師參加論壇，在非營利組織Skills for U的規劃下，與國際知名企業交流。同時頒發新北市行動研究教學、 專業英文教案獲獎教師，鼓勵創新與國際化。5市局處及教師攜手合 作，透過公私協力，以最短的距離鍊結產業與學生學習。

教育局表示，這次以國際素養為主題，基隆市教育處長劉美蘭、 臺北市教育局副局長陳素慧、桃園市教育局長劉仲成、 臺中市教育局高中職教育科科長李真玲特地與會，聯袂倡議「 技職國際邁向永續」的目標，並宣示7大宣言「共推技職國際教育、 共創技職永續素養、共倡技職社會責任、共享資源公私協力、 共同產學攜手合作、共榮五市跨域整合、共育世界頂尖人才」。未來 5市在教師培訓、學生技能養成、國際交流、 產學合作等面向將共同推進、引領全國，擴大技職教育影響力。

年會的重頭戲是兩日論壇，由跨縣市近百位技職教師齊聚， 深度暢談技職教育的新未來，由知名國際企業Diageo分享國際 視野、104銀行用數據分析國內產業及趨勢，Tomofun友愉 企業帶入社會責任精神。與會教師再回到課程內涵， 討論如何落實國際素養、社會責任及永續精神， 讓教學創新與社會脈動同步。

中壢高商陳柏臻老師於論壇中分享，自己雖是經濟學老師， 但卻像是個鼓勵學生愛地球的生態學家。 在指導商業行銷領域的專題製作時，鼓勵學生跨域思考， 將商業活動融入在地關懷、環境友善的概念。 學生也與在地有機小農合作，推廣綠色商品， 成為有機農業的守護者。學生不僅在專題競賽中屢獲佳績， 也能實際解決問題，成為促進永續發展的頂尖人才。

此外，現場也頒發課程實驗及創新行動研究競賽獎項， 樟樹國際實中流行服飾科教師楊筑曲首度榮獲國際雙語類特優獎， 自己與林育珊老師將專業英文結合服裝領域教學，融入服裝結構、 車縫技法、專業英文詞彙等知識技能，開發多元創新的教學。

連4年獲教學創新類獎項的鶯歌工商廣告設計科老師陳錦雄表示， 自己結合攝影、數位影像修復處理與歷史文化等跨領域課程， 用老照片的故事來關心身邊的家人， 也把復古新元素融合到生活創作面，讓學生用新與舊、 復古與時尚迸出璀璨的火花。

連續3年獲得人工智慧類獎項的泰山高中電子科老師呂昇翰分享， 人工智慧無所不在，自己將AI原理與新興產業內涵加入課程中， 運用有趣的程式設計，說明演算技巧，希望能培育更多AI硬體與軟 體工程師。

教育局表示，技職教育是國家經濟及企業成長的動力， 值得各界關注。本次匯集基隆、臺北、新北、桃園及臺中市力量，5 市所轄人口超過千萬，期待共同領航教育、 串聯各縣市產官學研資源，齊力推動技職教育， 為臺灣產業及社會培養具備國際競爭力之世界級頂尖人才。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供