台北表演藝術中心首度開放頂樓花園　「給植物的音樂會」遊走式跨物種溝通

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台北表演藝術中心推出「給植物的音樂會」。

2023台北藝術節將於8月5日至10月1日舉行，將首次開放11樓的「星空如願」頂樓花園，採遊走式無固定座位模式演出，邀請觀眾與植物進行「跨物種溝通」。策展人林人中表示，「給植物的音樂會」名稱就明示了植物是主角、人是配角，邀請觀眾帶著家裡的植栽一起來到北藝中心頂樓花園，潛入花草樹木的感官境地。

今年主題為「萬物運動」， 以「生態」的策展思維與方法回應後疫情時代的世界現況，如何跳脫人類本位主義，換位思考從萬物的角度來看人類社會與自然生態的關係。

林人中提到，這次「給植物的音樂會」是全新的限定創作系列，甚至沒有多餘的燈光或音響，所有的音樂或行動是為了植物而生。因此能夠傾聽植物、理解植物，當觀眾能夠邀請、帶自己的植栽來聽音樂會，同時也轉換自己的角色，認知到「我是植物的照顧者」。把生態思維融入音樂會，透過藝術的方式，在生活之中帶來更多的想像。

為了提供更好的服務給「植物觀眾」，四檔節目《植靜派對》、《表植趴體》、《植物連結聲波浴》、《玉山是一個處理器》的演出時間安排在下午6點，接近日落的時間，儘量減少燈光的使用。《表植趴體》由聲音藝術家謝賀銘與前衛藝術家Betty Apple統籌，攜手變裝皇后飛利冰與飛帆、植物溝通師等多元領域表演者，來場獻給植物的「電音派對」。歡迎觀眾帶植物前來參與，更鼓勵扮裝成植物加入。

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