臺灣企銀數位金融再創巔峰　連三年榮獲國家品牌玉山獎

臺灣企銀數位金融創新再度立下里程碑， 連續三年於國內最具權威指標性的國家品牌玉山獎勇奪「 最佳產品類｣及「最佳人氣品牌類」雙獎肯定，合計4件作品榮獲獎 項認證，亮眼表現更創下首家公股銀行連續三年獲獎紀錄。

臺灣企銀董事長劉佩真表示，該行秉持「中小企業專業銀行」 的核心價值，配合政府政策發展數位金融與綠色金融， 協助中小企業轉型升級，未來亦將落實永續發展， 此次獲獎也代表該行積極發展數位金融創新的成果， 得到國家級肯定，再度提升數位品牌聲量及形象。

該行「行動安全防護罩，『罩』顧您的帳戶交易安全」 領先金融同業，首創於行動銀行APP推出「Wi-Fi安全偵測」 、「雙防護鎖-夜間鎖、跨境鎖」及「APP防護檢定與防偽檢測」 等創新功能，並以「臺灣企銀x朝天宮VR元宇宙參拜體驗媽祖文化 」在2022台北金融科技展大放異彩，提供觀展民眾VR虛擬實境 參拜朝天宮，體驗宛如身歷朝天宮的元宇宙感， 兩大數位金融亮點專案榮獲本屆「最佳產品類」獎項殊榮。

「臺灣企銀AI語音科技i-Money，您的生活智慧小幫手」 導入行動銀行智慧語音指令，客戶只要輕鬆動口就能執行查詢、 轉帳、服務導航等常用金融功能， 並於今年再升級新增語音繳費服務，提供多達50項繳費項目； 該行「數位社群生活圈，行動特助陪伴您」以用心經營LINE官方 帳號、Facebook粉絲頁及推出可愛逗趣Hokii福企鵝貼 圖，深受廣大250萬社群客戶的好評喜愛，並於今年上線LINE 個人化綁定9大帳務訊息通知等貼心服務， 兩件參賽作品的豐富內容贏得「最佳人氣品牌類」獎項肯定！

臺灣企銀積極打造數位金融生活圈，盛大推出「Hokii數位會員 」，結合該行帳戶及行動銀行APP， 將全方位的金融服務融入客戶食衣住行育樂等多元生活場景， 現在加入還能享有台灣Pay與永續生活卡消費加碼回饋、 基金申購及外幣匯款手續費折扣等六大專屬優惠權益， 為客戶打造數位生活小宇宙，探索更多豐富便捷的數位體驗。詳細優 惠內容請至臺灣企銀官網查詢: https://www.tbb.com.tw。