富邦Costco聯名卡8月8日開放賣場使用　申辦潮再起

富邦Costco聯名卡提供卡友豐富多元的消費回饋， 自上市起就備受市場關注，隨著Costco賣場即將在8/8起正 式開放富邦Costco聯名卡獨家使用，也引發新一波辦卡熱潮。 台北富邦銀行表示，截至今(27)日，富邦Costco聯名卡發 卡量已突破150萬張，且自7月起每日申辦量亦顯著增加， 平均每日申辦件數已達5月的1.5倍，提醒Costco會員們8 /8起僅接受富邦Costco聯名卡或現金支付， 建議還沒換卡的會員，準備好身分證及財力證明及早申辦， 就能在開放Costco店內使用後第一時間享受刷卡支付的好康與 便利， 還有機會把合計上千元的新卡滿額禮與會員自動續約禮帶回家。

同時，北富銀也分享幾個辦卡及使用的小妙招，若是Costco電 子會員，北富銀亦提供貼心的數位體驗，自8/8起只要核卡通過， 即使還未收到實體卡片，也能在核卡後30天內在Costco App完成快速綁卡，只要簡單幾個步驟，打開Costco App的Costco Pay功能，即可自動帶出可綁定之卡別， 無需自行輸入卡號即可輕鬆綁定並可立即在Costco店內通路以 Costco Pay刷卡支付，安全性高且相當方便； 如果是富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內 完成核卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷， 立刻享受行動支付的快捷便利。

北富銀表示，富邦Costco聯名卡卡片權益豐富， 不僅全面加倍升級回饋權益提供Costco店內消費2%好多金回 饋無上限、Costco線上購物3%好多金回饋無上限等有感回饋 外，針對開車族更提供Costco自助加油3%回饋， 並貼心把每月加碼上限拉高至過去舊聯名卡的兩倍， 用加倍回饋為卡友帶來加倍喜悅。

除了令人驚喜的卡片權益外，富邦Costco聯名卡還不斷推出好 康活動，例如首次申辦富邦Costco聯名卡正卡，核卡後30天 內一般消費累積滿1000元，可享500元好多金回饋； 若申辦富邦Costco聯名卡時，也同步申辦代扣繳台灣Cost co續期會員年費，於第一次續會費成功時可享500元折抵。

為了讓卡友在Costco店內外都能擁有愉快的用卡體驗， 北富銀也特別針對店外消費提供加碼。配合暑假到來，6/1~ 10/31期間，使用富邦Costco聯名卡至精選航空公司、 精選旅行社或海外實體通路消費，可享最高5%好多金回饋。

此外，因富邦Costco聯名卡第二波8大通路精選加碼活動頗受 好評，北富銀也應卡友要求延長加碼，自即日起至10/31止， 持富邦Costco聯名卡在外送、節能商品、有機食品、 運動健身、醫藥保健、藥妝、影音及LINE Pay等8大通路精選店家消費，不限金額可享最高5%好多金回饋，無論是到星巴克喝杯咖啡， 去康是美和屈臣氏購買生活用品，或是上foodpanda、Ub er Eats點外送，都能輕鬆獲得有感回饋，在物價高漲的時代， 絕對是消費時精打細算的最佳幫手，有需要的會員不妨盡快申辦。

※各項活動詳細規則請參閱富邦Costco聯名卡網頁：https://mkt.taipeifubon.com. tw/creditcard/costco/index. html

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率2.21~15%。

台北富邦銀行分享富邦Costco聯名卡申辦小妙招， 富邦舊卡友線上申辦無相片聯名卡，最快可在5-10分鐘內完成核 卡，再搭配Costco電子會員綁定，當天就能即辦即刷， 立刻享受行動支付的快捷便利。（照片由富邦金控提供）