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店頭衍生性商品「客戶集中結算」及新增結算商品新臺幣 NDF　7/31正式上線

By 台灣英文新聞
2023/07/27 16:59

臺灣期貨交易所於2023年7月31日推出店頭衍生性金融商品客戶集中結算業務，並新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約（Non-Deliverable Forward, NDF）集中結算服務。

為接軌國際監理趨勢，提升我國金融體系之韌性，期交所於2022年7月25日開辦店頭集中結算機制，將期交所服務範疇，由原先期貨集中市場(ETD)，成功擴展至店頭市場(OTC)。第一階段率先推出結算會員間自營交易之新臺幣利率交換契約（Interest Rate Swap, IRS）集中結算服務，經由持續的市場推廣和業者協助，截至今年7月26日，已有18家業者申請成為店頭結算會員，累計結算名目本金已逾新臺幣2440億元。

今（2023）年7月31日接續推動第二階段業務，將服務對象拓展至客戶端，並在商品面新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約（Non-Delivery Forward, NDF）集中結算服務。自此，金融機構可自行選擇以結算會員或客戶身分參與，進一步提高市場參與程度；商品涵蓋面向由原先利率類，擴及至匯率類，集中結算業務更臻完善。透過提交集中結算，可節省業者風險管理成本，並降低市場系統性風險，強化我國金融體系之韌性。為便利業者參與，相關法令規章、契約範本、結算制度介紹及市場資訊等業置於期交所網站：OTC集中結算資訊專區(https://activity.taifex.com.tw/file/taifex/event/cht/CCP/index.html) ，歡迎業者多加利用。

更新時間 : 2023-07-27 21:53 GMT+08:00

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