店頭衍生性商品「客戶集中結算」及新增結算商品新臺幣 NDF　7/31正式上線

臺灣期貨交易所於2023年7月31日推出店 頭衍生性金融商品客戶集中結算業務， 並新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約（Non- Deliverable Forward, NDF）集中結算服務。

為接軌國際監理趨勢，提升我國金融體系之韌性，期交所於2022年 7月25日開辦店頭集中結算機制，將期交所服務範疇， 由原先期貨集中市場(ETD)，成功擴展至店頭市場(OTC)。 第一階段率先推出結算會員間自營交易之新臺幣利率交換契約（In terest Rate Swap, IRS）集中結算服務，經由持續的市場推廣和業者協助，截至今年 7月26日，已有18家業者申請成為店頭結算會員， 累計結算名目本金已逾新臺幣2440億元。

今（2023）年7月31日接續推動第二階段業務， 將服務對象拓展至客戶端， 並在商品面新增新臺幣無本金交割遠期外匯契約（Non- Delivery Forward, NDF）集中結算服務。自此， 金融機構可自行選擇以結算會員或客戶身分參與， 進一步提高市場參與程度；商品涵蓋面向由原先利率類， 擴及至匯率類，集中結算業務更臻完善。透過提交集中結算， 可節省業者風險管理成本，並降低市場系統性風險， 強化我國金融體系之韌性。為便利業者參與，相關法令規章、 契約範本、結算制度介紹及市場資訊等業置於期交所網站：OTC集 中結算資訊專區(https://activity. taifex.com.tw/file/taifex/ event/cht/CCP/index.html) ，歡迎業者多加利用。