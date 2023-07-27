眾人協力！陽管處與慈心基金會以友善農業守護陽明山生態

為了守護陽明山國家公園的生態環境，慈心有機農業發展基金會自2 020年起，與陽明山國家公園管理處攜手合作， 協助輔導園內農友以友善農業方式施作， 同時也協助農友架設自動相機，觀察田區野生保育動物的蹤跡， 共同守護野生動物的家園。2023年7月15日， 陽管處與慈心基金會號召已經加入陽明山友善農業團隊的農友們， 以及長期支持農友作物的商店，在陽明山冷水坑服務站舉辦「 田裡有腳印」市集，與山友、遊客們面對面互動田間動物的趣事， 以及堅持友善農耕的理念，讓市集處處傳遞人、 土地與生物共榮共生、密不可分的關係。

慈心基金會執行長蘇慕容與陽管處企劃經理課課長陳智真也親臨現場 關懷農友，目前陽明山已有35位農友加入友善耕作夥伴， 此次市集邀集園區內11位友善耕作的農友與2位在地友好商店， 同時也有介紹陽明山草原植被中的箭竹筍， 以及關於陽明山地質歷史與火山故事的兩場講座，此外， 市集中還有小遊戲、生態問答、DIY課程等，笑聲連連。 慈心基金會特別選用綠保標章的白米與蔬菜為農友與義工準備午餐， 請農友操刀，再裝進由海湧工作室提供的環保餐盒， 加上循環杯與回收購物紙袋的使用，一場市集，減少了超過500個 一次性塑膠垃圾。

農友們帶來的農產品，背後都有豐富的故事： 有農友帶來母親特別留種，有著濃郁豆香的長豆；小黃瓜長短不一、 左彎右拐；南瓜也是高矮胖瘦、大小各異； 絲瓜表皮還留著鳥兒輕抓的爪痕； 勤奮的農友趕早採收的竹筍還帶著泥土， 友善對待的蔬果就是這麼自然！ 有些農友的攤位只擺放少量的生鮮蔬果， 高厝聚落的農友認路姊無奈地表示， 一大片芋頭田被山豬一家大小搶先一步，芋苗東倒西歪， 只留下大大小小的腳印。西瓜也因瓜葉被山羌飽餐一頓， 來不及長大，只能再次架起圍網，重新種植。 友善耕作的農友在辛勤耕作之餘，還有與動物共享一畝田的心量， 用心栽種的甜美果實，讓山友、 遊客們懷著歡喜心共同支持友善農業的理念。

2020年，陽明山國家公園獲選認證為全球首座「都會寧靜公園」 ，除了擁有特殊的地景、植被、水源、物種，以及自然人文遺產外， 陽明山豐富生態的蟲鳴鳥叫，也是珍貴的聲景。 感謝此次參與友善市集的夥伴們：財福海芋田、樹林口農場、 大梯田花卉生態農園、二崎生態休閒農場、湖山謝宏秀、 北投社大青菜社、大千農園、有明心咖啡、大野狼森林農莊、 陽明山高厝聚落、普羅旺斯烘焙坊、玫瑰吻香草、內山農園。 透過各界齊心合力，今年(2023)竹子湖已有海芋田成功通過友 善審查認證，取得綠色保育標章。 鼓舞眾多農友持續在田區採取友善耕作行為，保育了唐水蛇、 赤腹游蛇、臺灣藍鵲、麝香貓等保育類動物，另外， 也讓更多農友願意在田區進行棲地營造， 為野生動物打造舒適可以居住的家。

照片由慈心有機農業發展基金會提供

照片由慈心有機農業發展基金會提供