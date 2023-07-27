亞洲生技大展-農業科技館　7/27南港展覽館盛大登場

「2023亞洲生技大展」自今(27)日起一連4天假臺北南港展 覽館1館展出，農委會設置「農業科技館」， 展示該會試驗改良場所、 農業科技研究院以及與國內大專院校合作之最新研發成果， 具體呈現農業科技之先進技術與創新應用成果。展出期間每日皆有「 有獎徵答」及「產品分享」等互動式舞臺活動， 期待民眾以輕鬆愉快的心情，一同探索農業科技新未來， 歡迎各界踴躍參觀。

擁抱大環境變動，多元農業新應用

農委會指出，今(2023)年度「農業科技館」特以「動植物健康」 為主軸，規劃「植物栽培‧安全生產」、「動物飼育‧精準健康」、 「人工智慧‧跨域應用」及「產業創新‧量能躍升」4大主題專區， 展示涵蓋農林漁牧與動植物防疫檢疫之創新技術及產學研跨域合作成 果。因應近年來氣候變化加劇， 農業科技在現今社會發揮著至關重要的作用， 研發重點除聚焦於提高農產品的產量、促進動植物的健康， 亦將農業副產物循環再利用，減少對於自然環境的危害。 本次展出亮點包含因應氣候變遷培育之水稻、大豆、落花生、番茄、 萱草等植物新品種、可改善動物腸道菌相的「 機能性蠶蛹應用於伴侶動物飼糧之產品開發」技術、運用AI技術養 豬養牛的「胖瘦一瞬間～種豬3D體型量測與乳牛自動體型評分系統 」等，兼具農業安全生產與創新跨域應用之概念， 展出內容精彩可期。

創新研發產業化，拓展無限商機

為展現農業科技之商品化豐富研發能量， 現場展示農科院與畜牧領域相關的多項農業科技產業化服務平台， 提供農業研發成果商品化、事業化、產業化及國際化之多元服務， 亦有農委會農業科專計畫展出學研單位及業界合作成果。 以農業業界科專為例，政府每補助1元，平均可帶動業者直接投資1 .55元，創造7.94元產值，本次由巨研科技股份有限公司、 台灣日產化工股份有限公司及百恩營養科技股份有限公司展示該公司 具農業科技產業化效益之計畫研發成果。農委會「農業科技館」 展現我國農業自上游研發到下游產業化之具體成果， 期以本次展出讓國人認識農業科技之豐碩研發成果， 並將提升我國農業科技的市場競爭力與拓展國際能見度。

照片由農委會提供

照片由農委會提供