Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

美國CDC：兒童關節炎發生率成長近16.5倍 不積極治療恐終身殘疾

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 16:47
根據美國CDC發布的《發病率和死亡率周報》，近年來小兒關節炎發病率，與1978年相比，增加近16.5倍。（圖／pixabay）

根據美國CDC發布的《發病率和死亡率周報》，近年來小兒關節炎發病率，與1978年相比，增加近16.5倍。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）小孩竟也會罹患關節炎？根據美國CDC日前發布的《發病率和死亡率周報》，近年來小兒關節炎發病率有上升趨勢，2017至2021年間，美國大約有22萬名12歲至17歲的兒童和青少年患有關節炎，與1978年的1萬3,400例相比，增加近16.5倍。

根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention , CDC）衛教資料，兒童關節炎又稱為幼兒關節炎，若不積極治療，會造成關節永久性的損傷，影響日常生活，包含穿衣和行走等，嚴重恐終身殘疾。

發病症狀除了關節出現疼痛、腫脹、發燒、僵硬等情況外，也會有發燒、疲勞、食慾不振、眼睛發炎，或是行走困難、肢體動作不敏捷等。其致病原因不明。

《發病率和死亡率周報》中提及的兒童關節炎發病率為美國普查局所進行的全國兒童健康調查（NSCH），這是一項年度家庭調查，隨機蒐集兒童和青少年的健康數據，旨在評估美國各州的兒童健康狀況。

根據2017年至2021年的研究統計，美國大約有22萬名12歲至17歲的兒童和青少年患有關節炎，其中非西班牙裔黑人兒童、青少年患病率幾乎是白人兒童、青少年的2倍。此外，發病率與父母親的教育程度成反比，凸顯了與幼兒時期的健康狀況息息相關。

研究還發現，有焦慮和抑鬱慶況的兒童和青少年，其關節炎患病率也較高。此外，營養攝取不均衡、肥胖和缺乏身體活動也可能導致關節炎。

CDC提醒，早期診斷和治療可以防止關節永久性損傷，有助於改善患者預後情況，維持基本的生活品質。如不幸患病，目前關節炎的藥物治療包括抗風濕藥和抗炎藥。抗風濕藥可以減緩炎症以保護關節，抗炎藥可以治療僵硬、發燒、疼痛、肌肉力量、耐力和功能缺陷。

此外，建議家長為患病孩童制定日常的物理及復健治療，包含適度運動，以增加肌肉的力量，並幫助生長，以及適當的飲食營養與休息等。
關節炎
兒童關節炎
美國CDC
發病率和死亡率周報
兒童
青少年

相關新聞

電子煙風氣盛行 美國CDC：逾1成年輕人常抽電子煙 恐影響腦部發育
電子煙風氣盛行 美國CDC：逾1成年輕人常抽電子煙 恐影響腦部發育
2023/07/24 14:29
新北餵藥案不起訴 國民黨：不抹黑、造假 就不會選舉？請還給幼教業該有的尊嚴
新北餵藥案不起訴 國民黨：不抹黑、造假 就不會選舉？請還給幼教業該有的尊嚴
2023/07/13 17:28
台灣板橋幼兒園疑餵藥案今偵結 園長、教師等9人「罪證不足」不起訴
台灣板橋幼兒園疑餵藥案今偵結 園長、教師等9人「罪證不足」不起訴
2023/07/12 16:30
「PRIME」能量飲料咖啡因含量＝6罐可樂 英國、澳洲校園禁賣 美國參議員籲FDA調查
「PRIME」能量飲料咖啡因含量＝6罐可樂 英國、澳洲校園禁賣 美國參議員籲FDA調查
2023/07/11 12:25
多名「幽靈兒童」不知去向　南韓警方將針對「棄嬰保護艙」進行調查惹議
多名「幽靈兒童」不知去向　南韓警方將針對「棄嬰保護艙」進行調查惹議
2023/07/06 19:05

更新時間 : 2023-07-27 21:52 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長