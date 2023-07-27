美國CDC：兒童關節炎發生率成長近16.5倍 不積極治療恐終身殘疾

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）小孩竟也會罹患關節炎？根據美國CDC日前發布的《發病率和死亡率周報》，近年來小兒關節炎發病率有上升趨勢，2017至2021年間，美國大約有22萬名12歲至17歲的兒童和青少年患有關節炎，與1978年的1萬3,400例相比，增加近16.5倍。

根據美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention , CDC）衛教資料，兒童關節炎又稱為幼兒關節炎，若不積極治療，會造成關節永久性的損傷，影響日常生活，包含穿衣和行走等，嚴重恐終身殘疾。

發病症狀除了關節出現疼痛、腫脹、發燒、僵硬等情況外，也會有發燒、疲勞、食慾不振、眼睛發炎，或是行走困難、肢體動作不敏捷等。其致病原因不明。

《發病率和死亡率周報》中提及的兒童關節炎發病率為美國普查局所進行的全國兒童健康調查（NSCH），這是一項年度家庭調查，隨機蒐集兒童和青少年的健康數據，旨在評估美國各州的兒童健康狀況。

根據2017年至2021年的研究統計，美國大約有22萬名12歲至17歲的兒童和青少年患有關節炎，其中非西班牙裔黑人兒童、青少年患病率幾乎是白人兒童、青少年的2倍。此外，發病率與父母親的教育程度成反比，凸顯了與幼兒時期的健康狀況息息相關。

研究還發現，有焦慮和抑鬱慶況的兒童和青少年，其關節炎患病率也較高。此外，營養攝取不均衡、肥胖和缺乏身體活動也可能導致關節炎。

CDC提醒，早期診斷和治療可以防止關節永久性損傷，有助於改善患者預後情況，維持基本的生活品質。如不幸患病，目前關節炎的藥物治療包括抗風濕藥和抗炎藥。抗風濕藥可以減緩炎症以保護關節，抗炎藥可以治療僵硬、發燒、疼痛、肌肉力量、耐力和功能缺陷。

此外，建議家長為患病孩童制定日常的物理及復健治療，包含適度運動，以增加肌肉的力量，並幫助生長，以及適當的飲食營養與休息等。