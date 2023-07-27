傑尼斯男團Travis Japan台灣首度演出！粉絲不畏風雨排隊搶看偶像

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）日本傑尼斯旗下新銳男團「Travis Japan」今（27）日出席《 2023漫畫博覽會》， 首次登台演出最新歌曲《Candy Kiss》，舉辦《ATC Special Stage》見面會與200名歌迷相見歡，吸引大票粉絲一大早前來排隊。



不畏颱風順利來台與粉絲見面的Travis Japan，在機場就有將近400名粉絲到場迎接。見面會時隊長宮近海斗向大家說道「大家吃了很多美食， 也有在台北的街頭逛了一下，有機會能看台北的街景真的很開心！」 ，松田元太也提到吃了松露炒飯， 主持人還現場教他如何用中文唸出「松露炒飯」！ 而一定會被問到的臭豆腐，川島如惠留也說道「 臭豆腐是個非常見仁見智的食物， 昨天自己跟七五三掛龍也有挑戰品嚐， 覺得這個飲食文化能保留下來十分感動。」



見面會上他們親自抽選回答由粉絲提出來的問題， 被問到在圓陣時一定會擁抱是什麼時候開始的習慣， 團員表示大概是在2018年開始在早上互相打招呼的習慣， 原本是會相互擊拳，但慢慢變成擁抱，最後變成圓陣然後擁抱。 松田元太還被問到「2」的九九乘法， 回答時猶豫許久的模樣也逗得粉絲哈哈大笑。

全場粉絲還一起教他如何用中文說出「2」的九九乘法表。 除此之外，在見面會也考驗了他們的中文知識， 團員們展現了超群的詞彙能力，光看或者漢字就能知道出道、偶像、 可樂的日文意思，中文發音猜日文意思的環節中，原本一時聽不懂「 好萊塢」的意思的中村海人在靈光一閃後還開心得跳了起來。



除了粉絲Q&A以及中文大挑戰外， 他們也先後獻唱去年發行的出道歌曲《JUST DANCE!》以及《Moving Pieces》、《Candy Kiss》等共三首作品，不僅是他們在台灣的處女秀， 也是7月3日發行的全新數位單曲《Candy Kiss》海外首演，整齊劃一的精湛舞技讓現場歌迷瘋狂， 在中文挑戰獲得優勝的隊長宮近海斗甚至還直接拿起獎勵品的鳳梨酥 與團員們一同表演充滿台灣風味的《Moving Pieces》！透露相當期待有機會能來台灣舉辦演唱會， 希望屆時有機會能與大家見面。