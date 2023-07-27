金正恩帶俄羅斯防長看北韓新武器　兩架無人機與美國製的相似引關注

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）俄羅斯國防部長蕭依古率軍事代表團於25日抵北韓，進行三天兩夜的訪問，金正恩在26日帶領俄羅斯軍事代表團參觀北韓產武器。

韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，金正恩親自帶領前來北韓參加戰勝節70週年活動的俄羅斯國防部長蕭依古，參觀「武裝裝備展示會-2023」，在俄羅斯與烏克蘭展開戰爭的情況下，金正恩與蕭依古一起參觀了洲際彈道飛彈（ICBM）和新型無人機等、向俄國介紹北韓武器戰鬥技術器材，表明強烈的軍事合作意志。

報導指出，在北韓官媒公開的照片中，可以看見與美國RQ-4「全球鷹」偵察無人機，以及美國MQ-9「死神」武裝無人機相似的北韓製無人機，另外也有字體與南韓空軍飛機字體相似，寫有「朝鮮人民軍空軍」字樣的軍機，照片中還捕捉到了現場展示「火星-18」等各種洲際彈道飛彈的畫面。

朝中社介紹，此次的「武裝裝備展示會－2023」是為了紀念戰勝節70週年而舉辦，由北韓國防省主辦，此前北韓也曾在2021年舉辦了名為「國防發展展覽會」的活動。

朝中社報導，金正恩和蕭依古「情緒高昂地回顧了朝鮮民主主義人民共和國與俄羅斯之間根深蒂固的友誼史」，並針對「國防安全領域以及地區和國際安全環境等彼此共同關注的議題進行意見交流」。

雖然朝中社並未公開具體談話內容，但韓聯社報導指出，預計雙方對因俄羅斯入侵烏克蘭等契機，加劇韓美日對北（韓）中俄之間的「新冷戰」氛圍發表了看法，也有可能討論了北韓向俄羅斯提供武器的問題。

在此次會面中，蕭依古向金正恩轉達了俄羅斯總統普丁的親筆手寫信，金正恩對此表示感謝，雙方也交換了禮物。