台積電全球研發中心7/28竹科開幕　宏碁施振榮：美國半導體無法跟亞洲或台灣競爭

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台積電全球研發中心預計於明天7月28日啟用，這座研發中心攸關台積電未來20、30年研發大計，創辦人張忠謀將出席見證關鍵時刻。

因應國際半導體競賽，台積電規劃將全球研發中心打造成台灣的貝爾實驗室，進行台積電未來20、30年的研發大計。

台積電董事長劉德音於去年(2022年) 底3奈米量產暨擴廠典禮中預告，2023年研發中心將正式在竹科開幕，預計進駐8000名研發人員。

台積電日前發出活動通知，將於7月28日舉行全球研發中心啟用典禮，研發中心位於新竹科學園區科環路。中央社26日報導，市場傳出，張忠謀當天將親自出席啟用典禮，見證這一關鍵時刻。

台積電去年研發費用54.72億美元，年增22.5%。台積電3奈米製程領先量產，升級版3奈米（N3E）製程預計今年第4季量產，2奈米製程將如期於2025年量產。

電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮26日表示，國際化是台商必修課，美國因為國安考量，推動在美製造半導體，不過供應鏈早就典範轉移，美國半導體要跟亞洲和台灣競爭，「門都沒有」，無論文化或各方面條件都不可行。

宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮（中）發起三方合作，26日與東吳大學校長潘維大（右）、美國雷鳥全球管理學院院長卡格拉姆（Sanjeev Khagram）（左）簽署合作備忘錄，共同培育半導體人才。中央社

台商面臨國際管理人才不足挑戰，施振榮為此發起與美國雷鳥全球管理學院及東吳大學合作，推動半導體產業國際人才培育計畫，26日簽署合作備忘錄，並舉辦台灣國際化人才研討會。

施振榮會前接受媒體採訪，被問及人工智慧（AI）趨勢對台廠的影響時表示，台商在世界上的製造服務占比或許已達7成，一定要國際化，未來一定要透過AI協助，智慧製造變成重要議題，如果有智慧製造，國際化會相對有效一點，所有工廠都要注意這個課題。

施振榮指出，資安是發展AI初期就要注意的問題，但人才不可能被AI取代，因為現在還是大幅缺工，未來對AI人才需求會更多。勞工不該做原本沒有附加價值的工作，對於勞工的「再教育」應該要超前部署。

媒體詢問對中國景氣看法，施振榮認為，經濟下坡的時候，是訓練人才的最好時機。

施振榮在研討會演講表示，國際化是台商必修課，B2C（企業對消費者）挑戰更勝於B2B（企業對企業）。製造業除了產線、人的管理之外，還要考慮當地供應鏈的管理。

他以80年代宏碁B2C國際化經驗為例，當時台灣形象找不到好的人才，宏碁塑造全球品牌，打進東南亞市場登上龍頭，在歐洲也贏得勝仗；宏碁在美國轉虧為盈的關鍵，是當地總經理由台籍轉美籍和歐洲籍，採取「鄉村包圍城市」的國際化策略。

施振榮說，美國因為國安問題，認為一定要在美國做半導體製造，不過供應鏈早就典範轉移，美國半導體要跟亞洲和台灣競爭「門都沒有」，無論文化或各方面條件都不可行。

雷鳥全球管理學院院長卡格拉姆（Sanjeev Khagram）表示，台灣有許多重要的科技公司，例如宏碁、台積電等，雷鳥學院可以做出貢獻，協助台灣邁入下一階段的全球化發展。

東吳大學商學院院長阮金祥指出，台積電已到美國亞利桑那州設廠，透過此次三方合作，可以幫助半導體產業培養與招攬需要的人才。東吳大學商學院過去與雷鳥學院合作16年，培養不少人才，有幾位在台積電、艾司摩爾（ASML）等公司任職，現在會更聚焦半導體產業合作。

阮金祥強調，跨國人才的基本門檻是具備語言能力，更重要是有國際觀，了解各國文化、政治、經濟、法律等，在溝通時能夠用對方可以接受或了解的方式進行。台灣員工往往較習慣接受上層指示該怎麼做，美國員工可能更希望知道為什麼這樣做，這是到海外設廠需要注意之處。