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台積電全球研發中心7/28竹科開幕　宏碁施振榮：美國半導體無法跟亞洲或台灣競爭

■這座研發中心攸關台積電未來20、30年研發大計，據悉創辦人張忠謀將出席見證關鍵時刻。■台商面臨國際管理人才不足挑戰，宏碁創辦人施振榮為此發起與美國雷鳥全球管理學院及東吳大學合作，推動半導體產業國際人才培育計畫，26日簽署合作備忘錄，並舉辦台灣國際化人才研討會。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 17:38
示意圖為台積電晶圓16廠 (照片版權屬於台灣積體電路製造股份有限公司) 

示意圖為台積電晶圓16廠 (照片版權屬於台灣積體電路製造股份有限公司) 

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）台積電全球研發中心預計於明天7月28日啟用，這座研發中心攸關台積電未來20、30年研發大計，創辦人張忠謀將出席見證關鍵時刻。

因應國際半導體競賽，台積電規劃將全球研發中心打造成台灣的貝爾實驗室，進行台積電未來20、30年的研發大計。

台積電董事長劉德音於去年(2022年) 底3奈米量產暨擴廠典禮中預告，2023年研發中心將正式在竹科開幕預計進駐8000名研發人員。

台積電日前發出活動通知，將於7月28日舉行全球研發中心啟用典禮，研發中心位於新竹科學園區科環路。中央社26日報導，市場傳出，張忠謀當天將親自出席啟用典禮，見證這一關鍵時刻。

台積電去年研發費用54.72億美元，年增22.5%。台積電3奈米製程領先量產，升級版3奈米（N3E）製程預計今年第4季量產，2奈米製程將如期於2025年量產。

電腦品牌廠宏碁集團創辦人施振榮26日表示，國際化是台商必修課，美國因為國安考量，推動在美製造半導體，不過供應鏈早就典範轉移，美國半導體要跟亞洲和台灣競爭，「門都沒有」，無論文化或各方面條件都不可行。

台積電全球研發中心7/28竹科開幕　宏碁施振榮：美國半導體無法跟亞洲或台灣競爭

宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮（中）發起三方合作，26日與東吳大學校長潘維大（右）、美國雷鳥全球管理學院院長卡格拉姆（Sanjeev Khagram）（左）簽署合作備忘錄，共同培育半導體人才。中央社

台商面臨國際管理人才不足挑戰，施振榮為此發起與美國雷鳥全球管理學院東吳大學合作，推動半導體產業國際人才培育計畫，26日簽署合作備忘錄，並舉辦台灣國際化人才研討會。

施振榮會前接受媒體採訪，被問及人工智慧（AI）趨勢對台廠的影響時表示，台商在世界上的製造服務占比或許已達7成，一定要國際化，未來一定要透過AI協助，智慧製造變成重要議題，如果有智慧製造，國際化會相對有效一點，所有工廠都要注意這個課題。

施振榮指出，資安是發展AI初期就要注意的問題，但人才不可能被AI取代，因為現在還是大幅缺工，未來對AI人才需求會更多。勞工不該做原本沒有附加價值的工作，對於勞工的「再教育」應該要超前部署。

媒體詢問對中國景氣看法，施振榮認為，經濟下坡的時候，是訓練人才的最好時機。

施振榮在研討會演講表示，國際化是台商必修課，B2C（企業對消費者）挑戰更勝於B2B（企業對企業）。製造業除了產線、人的管理之外，還要考慮當地供應鏈的管理。

他以80年代宏碁B2C國際化經驗為例，當時台灣形象找不到好的人才，宏碁塑造全球品牌，打進東南亞市場登上龍頭，在歐洲也贏得勝仗；宏碁在美國轉虧為盈的關鍵，是當地總經理由台籍轉美籍和歐洲籍，採取「鄉村包圍城市」的國際化策略。

施振榮說，美國因為國安問題，認為一定要在美國做半導體製造，不過供應鏈早就典範轉移，美國半導體要跟亞洲和台灣競爭「門都沒有」，無論文化或各方面條件都不可行。

雷鳥全球管理學院院長卡格拉姆（Sanjeev Khagram）表示，台灣有許多重要的科技公司，例如宏碁、台積電等，雷鳥學院可以做出貢獻，協助台灣邁入下一階段的全球化發展。

東吳大學商學院院長阮金祥指出，台積電已到美國亞利桑那州設廠，透過此次三方合作，可以幫助半導體產業培養與招攬需要的人才。東吳大學商學院過去與雷鳥學院合作16年，培養不少人才，有幾位在台積電、艾司摩爾（ASML）等公司任職，現在會更聚焦半導體產業合作。

阮金祥強調，跨國人才的基本門檻是具備語言能力，更重要是有國際觀，了解各國文化、政治、經濟、法律等，在溝通時能夠用對方可以接受或了解的方式進行。台灣員工往往較習慣接受上層指示該怎麼做，美國員工可能更希望知道為什麼這樣做，這是到海外設廠需要注意之處。
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