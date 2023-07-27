英國將主持第26屆台英經貿對話會議 雙邊持續深化貿易夥伴關係

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）英國在台辦事處指出，英國國際貿易部長何德森與台灣經濟部次長陳正祺將於今年稍晚共同主持第二十六屆台英經貿對話會議，雙方於26日已透過線上會議進行初步討論。

英國在台辦事處26日發布新聞稿指出，英國與台灣有著長期的貿易關係，雙邊部長級的年度經貿對話會議也自1991年開始進行。在2022年底於台灣舉行的經貿對話會議中，英國與台灣討論了在金融科技、食品飲料和藥品等領域的貿易障礙，以期能協助更多英國企業出口和投資台灣。今年的經貿對話會議將在倫敦舉行，希望能協助更多英國企業在雙邊共同的利益上對台灣出口和投資。

英國在台辦事處說明，何德森（Nigel Huddleston ）已與行政院政務委員、總談判代表鄧振中談話，確認展開「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP）官方層級會談，此夥伴關係將以雙邊投資、數位貿易，以及能源與淨零碳排的無法律效力合作備忘錄作為基礎。

英國在台辦事處進一步表示，ETP將建立在年度經貿對話會議長期合作的基礎上，以解決貿易障礙並推廣英國的專業，同時深化雙邊關係以把握持續增加的商業機會。雙方將適時讓產業界參與「深化貿易夥伴關係」。

英國在台辦事處指出，台灣和英國一樣，是以規則為基礎的全球貿易體系中的自由公平貿易擁護者。英國已經是台灣在綠色轉型中的重要夥伴，目前有超過40家英國公司已經在台灣設立辦公室。英國在台辦事處和台灣政府定期針對深化貿易與投資關係，以及解決市場准入與更廣泛的商業環境議題進行討論。