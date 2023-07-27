大直英迪格酒店中秋月餅禮盒「蝶舞」　8月31日前預訂早鳥優惠85折

中秋佳節將近，台北大直英迪格酒店推出「蝶舞」中秋禮盒，符合現代人注重健康取向，將月餅變得小巧精緻，內含６種口味廣式月餅：蓮蓉蛋黃、棗泥桂圓、美人茶松子、伯爵茶柚、烏豆沙蛋黃、烏龍茶脆梅，及3顆源自和果子的日式月餅：法式栗子、奶皇火山豆、五穀蔓越莓，每顆重約70公克。9顆月餅每盒售價1,500元，8月31日（四）前預訂享早鳥優惠85折1,275元，9月1日（五）起陸續出貨；訂購30盒以上享單一地址免運優惠，數量有限售完為止，訂購專線：02-3518-7772、訂購網址：https://bit.ly/3DscNEp〪

呼應英迪格品牌精神「鄰里文化」，2023中秋月餅禮盒運用立體紙雕，將絢爛的蝴蝴展翅空中，在月色下漫舞紛飛。以鮮豔絲絨紅盒展現時尚亮眼，更顯優雅大度、珍貴不凡。蝴蝶象徵了對生活充滿美好期盼，此次設計仿如萬千華燈下彩蝶飛舞於前，述說無限動人的中秋祝福。蝴蝶飛舞圖騰的設計靈感來自距離酒店步行約15分鐘，記錄了156種蝴蝶種類的劍南蝶園。劍南蝶園是台北市著名的自然景觀、生態復育及保育、生活休憩的景點，白天可漫步園區欣賞翩翩飛舞的蝴蝶，夜晚則成為俯瞰大直地區美麗夜景的最佳景點〪」

台北大直英迪格酒店「蝶舞」中秋禮盒，精選6款廣式月餅，內餡口味分別是：蓮蓉蛋黃、棗泥桂圓、美人茶松子、伯爵茶柚、烏豆沙蛋黃、烏龍茶脆梅，兼具傳統與創意風味，其中最受到消費者喜愛的「蓮蓉蛋黃」，是以傳統古法精製特級蓮子內餡，新鮮烤焙特級鹹蛋黃，鹹甜香酥綿密細緻，層次溫潤，風味獨特。另一款「伯爵茶柚」，以中秋應景水果-柚子巧妙入味，以香氣濃郁伯爵茶粉拌入白鳳豆泥、柚子餡，嚐來輕盈又富有茶韻，保留柚子果香及纖維，滋味迷人。

3顆日式月餅口味為栗子果子皮、奶皇火山豆桃山、五穀蔓越莓桃山。桃山及果子皮月餅，是和果子的一種，餅皮以傳統日本黃金桃山皮精製而成，採用白芸豆、蛋黃、牛奶、奶油等調配而成，以口感細膩、健康少甜而聞名，適合想享用美食又注重健康的人。

奶皇火山豆桃山精選熟成天數較長的鹹鴨蛋，蛋黃經低溫烘烤略帶油脂，搭配香氣十足的夏威夷豆，滋味醇厚令人回味無窮。五穀蔓越莓口味，吃得到蔓越莓酸甜滋味，內餡更加入南瓜子、白芝麻、松子、杏仁等五穀堅果，穀香濃郁口感層次豐富，清爽不甜膩。