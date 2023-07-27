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赴日本嚴防高溫！京都40度 北海道發布今年首次中暑警報　兩大原因造成熱浪肆虐

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 14:02
日本近來迎來連日災害級高溫，根據氣象廳發布的三個月預報，這種令人難耐的酷暑天氣將持續到10月。（圖／美聯社）

日本近來迎來連日災害級高溫，根據氣象廳發布的三個月預報，這種令人難耐的酷暑天氣將持續到10月。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）全球暖化帶來的極端氣候席捲全球，不久前才遭逢世紀暴雨的日本，近來迎來連日災害級高溫，根據氣象廳發布的三個月預報，這種令人難耐的酷暑天氣將持續到10月，且屆時全國氣溫將高於早前的預測。

據NHK WORLD報導，日本於昨（26）日的各地氣溫均上升至危險等級，一些地區甚至迎來今年最熱的一天，氣象廳表示，由於高壓系統覆蓋範圍廣涵蓋了西部至北部地區，今（27）日仍是高溫炎熱的天氣。

位在埼玉縣中部的鳩山町氣溫飆升至39.7度；日本東京市最高溫達37.7度，為今年最熱的一天，7月起至今已有8天氣溫超過35度，創下2001年以來最高紀錄。另有200多個觀測站的氣溫高達35度。

日本網路公司Livedoor報導，今日高溫情況將持續，九州至北海道等地最高氣溫將達35度以上，京都等地則可能升至40度，日本多地和北海道十勝地區皆已發布中暑警報，提醒民眾防範高溫。

由於日本本州周邊地區被太平洋高壓系統壟罩，強烈陽光將從九州照射到北海道，白天氣溫會迅速上升。

東京市中心可能會經歷今年第9天最熱的日子。九州、近畿、東海、關東等內陸地區氣溫約在38度左右。大分縣日田市和京都市的氣溫可能會達到接近40度。北海道的札幌和旭川也將迎來盛夏，氣溫將超過30度。

朝日新聞報導，自7月初以來，因中暑而被送至醫院的人數不斷增加，其中包含一些死亡案例。

日本氣象廳於25日發布未來3個月氣溫預報，預測高溫炎熱的天氣將持續到10月，且屆時氣溫將高過預期，民眾應及早最好準備，以預防熱傷害等情況發生。

專家表示，聖嬰現象(El Nino)導致各地出現極端酷熱天氣，在過去多是為日本帶來涼爽的夏季氣候，但今年加上全球氣候暖化和印度洋偶極（Indian Ocean Dipole）影響，有利菲律賓附近的積雨雲形成，降雨量將達到平均水平或高於平均水平，各地氣溫也將持續升高。
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更新時間 : 2023-07-27 15:55 GMT+08:00

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