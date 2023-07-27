【災情綜合】颱風天到台東溫泉紮營•溪水暴漲台灣女與英籍男被困 另花蓮木瓜溪3人受困釀1死

更新時間: 2023-07-27 13:50

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 26歲女子和29歲英國籍男子前往南橫栗松溫泉泡湯。昨(26日) 上午溪水暴漲遭困，消防人員利用拋繩槍送糧食和保暖衣物，暫無危險。消防局將調查，如違法時間內進入溫泉區將開罰。

台東縣消防局26日晚表示，上午8時36分受理報案稱「在栗松溫泉紮營，回程時遇溪流暴漲無法繼續前進，需要協助」。經調查26歲女子偕29歲英國籍男性友人25日入山在栗松溫泉紮營。

消防局表示，關山大隊中午集結山域專責消防人員5人前往救援。受杜蘇芮颱風外圍環流影響，救援沿途遭強降雨及山區道路落石影響，救援任務屢次中斷，期間指揮中心持續與報案人聯繫，並引導報案人往高處避難等待救援。

台東縣海端鄉栗松溫泉26日有2名登山客因溪水暴漲受困，消防人員使用拋繩槍將物資運送至對岸，預計水勢趨緩後再進行救援；由於台東縣政府25日上午8時即公告山區、危險溪流和海邊管制進入，違者處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，救援工作完成後將調查2名登山客進入溫泉區的時間，再決定是否開罰。（台東縣消防局提供）中央社

消防人員下午2時2分到達現場，因新武呂溪暴漲水勢湍急，評估暫無法渡河，為避免受困民眾失溫及體力不支，消防人員使用拋繩槍將糧食及保暖物資運送至對岸，受困2人在溪床對岸高地避難，預計在水勢趨緩後再進行協助渡河救援。

根據中央社，前往救援的鹿野分隊小隊長林有智表示，2人爬到距離溪底有約20公尺高山坡上，有一處凹洞可避風雨，消防人員利用拋繩槍拉繩送上約3天的食物和保暖衣物、外帳，目前2人沒有生命危險。

由於台東縣政府25日上午8時即公告山區、危險溪流和海邊管制進入，違者處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。消防局秘書林建誠表示，目前先協助2人脫困為主，事後再調查進入溫泉區時間，再決定是否開罰。

台東縣消防局呼籲，民眾於颱風來襲期間不要進入公告管制區域從事登山、健行、溯溪、戲水等活動，並配合縣府各項預防性管制措施，非必要避免外出，才能保障自身安全。

另一方面，中央災害應變中心昨(26日) 表示，颱風杜蘇芮襲台已釀1死，花蓮縣秀林鄉文蘭村附近木瓜溪支流下午發生3人受困，釀1死、2人在晚間獲救脫困。

中央災害應變中心晚間召開颱風杜蘇芮第7次工作會報。中央災變中心報告指出，花蓮縣秀林鄉文蘭村65號附近木瓜溪支流下午6時許發生3人受困，釀1死、2人獲救脫困。

受颱風杜蘇芮影響，台東富岡港27日上午掀起逾10公尺浪花，湧浪將港口內的1艘膠筏和1艘小船打沉，2船隻呈傾斜半沉狀態。中央社

示意圖為行政院長陳建仁（後中）25日上午視察中央災害應變中心，瞭解颱風整備情形。中央社

中央災變中心表示，至於台東縣海端鄉栗松溫泉，有1男1女返回時遇到溪流阻斷受困，其中男性為英國人，台東縣消防局搜救人員到場，因水流湍急，無法架設足穩固繩索把受困民眾帶至對岸，不過有透過繩索送達糧食、保暖衣物及行動電源等，目前人員均平安。

中央災變中心指出，依中央氣象局預測雨量，入夜後台東縣卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、海端鄉、池上鄉、關山鎮；花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、光復鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉可能達紅色警戒發布標準，應提早進行預防性疏散。

此外，至晚間6時30分止，花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市共有370條黃色土石流潛勢溪流，其中花蓮縣152條、台東縣162條、屏東縣40條、高雄市16條。

中央災變中心表示，針對疏散撤離部分縣市包含高雄市、台南市、台東縣、花蓮縣、屏東縣，其中台東縣及 花蓮縣晚間預估提升為土石流紅色警戒區域，已陸續執行預防性疏散撤離，至26日晚間9時止，各縣市累積撤離人數共4034人。

中央災變中心指出，公路預警性封閉路段共10處，包含台7線（北橫公路）巴陵至百韜橋、台8線（中橫公路）合歡派出所至金馬隧道東口、台8線（中橫公路）金馬隧道至太魯閣口、台11甲線東富至豐濱、台20線（南橫公路）勤和至復興。

受颱風杜蘇芮影響，南橫公路初來至向陽路段多處坍方、落石封閉，位於道路中間的利稻部落連外道路中斷又停電，宛如孤島，公路總局預計27日下午2時搶通。（關山工務段提供）中央社

另外，台20線梅山口至初來、台23線豐南路段至北源路段、台24線德文路口至神山、台29線那瑪夏至五里埔臨時便道、台30線卓溪至南安路段也預警性封閉。

中央災變中心表示，道路災情路段2處，包含台9線（多良便道）有邊坡落石，單線雙向通行，預計28日上午8時開放通行、台9線（大武路段）邊坡坍方，單線雙向通行，預計28日晚間10時開放通行。

受颱風杜蘇芮外圍環流影響，台8線中橫公路117.4k關原災害搶修路段出現10多公尺路基掏空狀況，目前道路維持封閉，公路總局搶修人員現場待命，目標28日恢復1天5次通行。（新城警分局提供）中央社