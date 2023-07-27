台北流行音樂中心爛帳1.9億誰買單？文化部秀爭議欠款內容打臉柯文哲

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 前台北市長柯文哲及主管機關文化部近日甩鍋台北流行音樂中心（北流）建築爛帳，文化部公布1.9億履約爭議款細項。

柯文哲於影片表示，北流於陳水扁時代2004年拍板，直到2013年才開工，台灣流行音樂具發展潛力，關乎國家長期發展，因此堅持完整呈現原設計圖，不偷工減料蓋完，只是台灣政府效能太差，為了要完成程序正義，2022年將公文送主管機關文化部等到一年才回覆。

柯解釋，台北市是中央委託的工程代辦機構，必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商提出因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。

柯說，「我卸任前半年發函給文化部，原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾。誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。」

北流款項爭議淪為選舉攻防，柯表示，台北市會議公開透明，法律上一定不會有問題，選舉期間成為政治攻擊就是台灣政治亂象。

文化部駁斥柯說法，從北市府自行提供的爭議款資料，亦顯示1. 9億的產生主要來自分包及展延，也正是2018核定函所要求的改 正事項；且此爭議調解結果早於去年4月及6月即已出爐， 亦即北市府須付款，或不付款即須支付利息。

文化部強調，行政院於2008年核定北流興建經費45億元，10年後增至60億元，北流於2020年風光開幕，北市府卻於2021年提出要求文化部支應履約爭議的「不足經費」，亦即北市府也清楚明白1.9億款項超出「核定預算」。