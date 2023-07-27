Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台北流行音樂中心爛帳1.9億誰買單？文化部秀爭議欠款內容打臉柯文哲

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 11:19
文化部公布北流1.9億欠款內容打臉柯文哲。(圖擷取柯文哲臉書)

文化部公布北流1.9億欠款內容打臉柯文哲。(圖擷取柯文哲臉書)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 前台北市長柯文哲及主管機關文化部近日甩鍋台北流行音樂中心（北流）建築爛帳，文化部公布1.9億履約爭議款細項。

柯文哲於影片表示，北流於陳水扁時代2004年拍板，直到2013年才開工，台灣流行音樂具發展潛力，關乎國家長期發展，因此堅持完整呈現原設計圖，不偷工減料蓋完，只是台灣政府效能太差，為了要完成程序正義，2022年將公文送主管機關文化部等到一年才回覆。

柯解釋，台北市是中央委託的工程代辦機構，必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商提出因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。

柯說，「我卸任前半年發函給文化部，原本希望在任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾。誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。」

北流款項爭議淪為選舉攻防，柯表示，台北市會議公開透明，法律上一定不會有問題，選舉期間成為政治攻擊就是台灣政治亂象。

文化部駁斥柯說法，從北市府自行提供的爭議款資料，亦顯示1.9億的產生主要來自分包及展延，也正是2018核定函所要求的改正事項；且此爭議調解結果早於去年4月及6月即已出爐，亦即北市府須付款，或不付款即須支付利息。

文化部強調，行政院於2008年核定北流興建經費45億元，10年後增至60億元，北流於2020年風光開幕，北市府卻於2021年提出要求文化部支應履約爭議的「不足經費」，亦即北市府也清楚明白1.9億款項超出「核定預算」。

台北流行音樂中心爛帳1.9億誰買單？文化部秀爭議欠款內容打臉柯文哲
柯文哲
文化部
北流
爭議
款項
建案
建築

相關新聞

2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2024台灣總統大選 民意基金會：賴柯侯支持順序不變 三人親和力誰勝出？跌破眼鏡
2023/07/25 10:02
台灣文化成年禮金擴大領取資格　估150萬人受惠
台灣文化成年禮金擴大領取資格　估150萬人受惠
2023/07/24 10:03
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
2023/07/22 10:48
〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」
〈時評〉台灣副總統賴清德過境美國　要確保發言「零意外」
2023/07/21 09:58
【2024台灣總統大選】 民調：4成2樂見郭台銘「出來攪局」 賴清德坐收漁利
【2024台灣總統大選】 民調：4成2樂見郭台銘「出來攪局」 賴清德坐收漁利
2023/07/20 11:00

更新時間 : 2023-07-27 15:54 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長