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登革熱肆虐孟加拉 逾4萬人染疫、215例死 全年確診、病故數恐連續2年創紀錄

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 10:13
南亞地區每到6至9月的雨季常因積水導致埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquito）大量繁殖，因而爆發登革熱疫情。（圖／路透社）...

南亞地區每到6至9月的雨季常因積水導致埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquito）大量繁殖，因而爆發登革熱疫情。（圖／路透社）...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）人口稠密的孟加拉在今年雨季時爆發嚴重登革熱疫情，至少造成40,341人染疫、215例死亡，且人數恐不斷攀升，不排除連續第二年創歷史新高。

根據孟加拉《每日星報》（The Daily Star）報導，截至26日上午，孟加拉今年已有40,341人感染登革熱，約有8,189名患者仍在醫院接受治療，另造成至少215人死亡，逾半數死者來自於首都達卡（Dhaka）。

據統計，2022年，孟加拉境內共有62,382人感染登革熱、281人死亡，病故數則創下當局自2000年開始進行統計以來的最高紀錄。

路透社引述衛生官員說法，疫情嚴峻造成當地醫療量能吃緊，特別是在達卡，當局正在設法找尋更大的空間來收治大量高燒、關節疼痛和嘔吐的患者。

由於登革熱目前沒有特效藥物可治療，一般採行支持性療法，南亞地區每到6至9月的雨季常因積水導致埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquito）大量繁殖，因而爆發登革熱疫情。不過，醫師提醒，早期發現、及早就醫可以將死亡率降至不到1%。

孟加拉知名醫生ABM Abdullah告訴路透社，埃及斑蚊已經演化，現在很多患者感染後多是無症狀或輕症，常會忽視其嚴重性，但是這疾病必須及早診斷、及時治療，以避免病況惡化到無法醫治。
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