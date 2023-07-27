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更新【颱風釀災】27日停止上班上課: 台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部昨(26日) 表示，因應颱風杜蘇芮陸上警報警戒區域擴大，原訂27日於中部地區舉行的萬安46號演習取消，不實施防空警報傳遞與發放等演練；另外，海軍預置AAV7突擊車於台南、屏東等處待命救援。

因應颱風來襲，兩棲突擊車（AAV7）預置於臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區。（海軍司令部提供/軍聞社）

國防部26日晚間發布新聞稿表示，因應颱風杜蘇芮陸上警報警戒區域擴大，中部地區（苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市），原訂27日舉行的「萬安46號演習」取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。

海軍司令部也發布新聞稿指出，已完成各項災害防救準備，並依中央氣象局颱風可能路徑，檢派兩棲突擊車（AAV7）預置於台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；另外，水下作業大隊亦完成膠舟及抽水機具整備，可全力配合地方政府災防應變機制，依令及時投入災害救援任務。

綜合軍聞社與中央社報導，陸軍機步333旅26日上午配合防颱相關整備工作，前往屏東縣林邊鄉，協助執行物資搬運、沙包堆置等災害應援任務，並針對發電機、單輪推車及各項機具，進行動力測試與檢整，以因應災害發生時，能立即馳援，確保民眾生命財產安全。

軍聞社指出，為配合地方防救災任務需要，第四作戰區上午也陸續派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。

國防部發言人粉專不例外,也在po文提醒

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提醒大家隨時關注颱風動態，確實做好防颱措施，避免前往山區、溪邊、沿海等危險區域！

國防部：因應颱風災防整備 取消台灣中部地區7/27萬安演習