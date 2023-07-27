Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

國防部：因應颱風災防整備　取消台灣中部地區7/27萬安演習

原訂27日於中部地區舉行的萬安46號演習取消，不實施防空警報傳遞與發放等演練；海軍預置AAV7突擊車於台南、屏東等處待命救援。

  106
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/27 10:10
國防部：因應颱風災防整備　取消台灣中部地區7/27萬安演習

延伸閱讀: 【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　威脅最大

更新【颱風釀災】27日停止上班上課: 台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣　

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國防部昨(26日) 表示，因應颱風杜蘇芮陸上警報警戒區域擴大，原訂27日於中部地區舉行的萬安46號演習取消，不實施防空警報傳遞與發放等演練；另外，海軍預置AAV7突擊車於台南、屏東等處待命救援。

國防部：因應颱風災防整備　取消台灣中部地區7/27萬安演習因應颱風來襲，兩棲突擊車（AAV7）預置於臺南官田、屏東加祿堂及仁壽營區。（海軍司令部提供/軍聞社）

國防部26日晚間發布新聞稿表示，因應颱風杜蘇芮陸上警報警戒區域擴大，中部地區（苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市），原訂27日舉行的「萬安46號演習」取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。

海軍司令部也發布新聞稿指出，已完成各項災害防救準備，並依中央氣象局颱風可能路徑，檢派兩棲突擊車（AAV7）預置於台南官田、屏東加祿堂及仁壽營區；另外，水下作業大隊亦完成膠舟及抽水機具整備，可全力配合地方政府災防應變機制，依令及時投入災害救援任務。

綜合軍聞社與中央社報導，陸軍機步333旅26日上午配合防颱相關整備工作，前往屏東縣林邊鄉，協助執行物資搬運、沙包堆置等災害應援任務，並針對發電機、單輪推車及各項機具，進行動力測試與檢整，以因應災害發生時，能立即馳援，確保民眾生命財產安全。

軍聞社指出，為配合地方防救災任務需要，第四作戰區上午也陸續派遣官兵前往高雄市六龜、衫林及茂林等地區，協助地方政府實施預防性撤離工作。

國防部發言人粉專不例外,也在po文提醒

中部地區粉絲請注意

因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域擴大，中部地區 #苗栗縣 #臺中市 #彰化縣 #南投縣 #雲林縣 #嘉義市 #嘉義縣，原訂民國112年7月27日「萬安46號演習」取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備！

提醒大家隨時關注颱風動態，確實做好防颱措施，避免前往山區、溪邊、沿海等危險區域！

國防部：因應颱風災防整備　取消台灣中部地區7/27萬安演習
台灣
中部
萬安演習
取消
颱風
杜蘇芮

相關新聞

颱風杜蘇芮襲台灣風雨漸強　明日國內線航班全面取消、航運17條航線停航
颱風杜蘇芮襲台灣風雨漸強　明日國內線航班全面取消、航運17條航線停航
2023/07/26 20:50
美國眾院通過「台灣國際團結法案」 反對中國將國際組織「武器化」 外交部：感謝美方堅定支持
美國眾院通過「台灣國際團結法案」 反對中國將國際組織「武器化」 外交部：感謝美方堅定支持
2023/07/26 15:01
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
2023/07/26 10:35
杜蘇芮颱風轉強　台灣北北基桃是否放颱風假？
杜蘇芮颱風轉強　台灣北北基桃是否放颱風假？
2023/07/25 20:37
杜蘇芮來囉！台北市勞動局：颱風停班即停外送　違者最高罰10萬
杜蘇芮來囉！台北市勞動局：颱風停班即停外送　違者最高罰10萬
2023/07/25 20:20

更新時間 : 2023-07-27 15:54 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】中度颱風杜蘇芮27日距台灣最近　苗栗以南、花東澎湖金門都須警戒
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【更新】7/28 金門停班停課　7/27台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣停班停課　
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長
「戰狼外交」代表秦剛被免職　王毅回鍋任中國外交部長