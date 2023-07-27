國家青年交響樂團首次亮相　台灣巡演完美落幕　

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《夢響‧序章》2023國家青年交響樂團首屆巡演音樂會26日在台北國家音樂廳順利完成了終場演出。

國家青年交響樂團是在文化部的推動與支持之下，由NSO音樂總監準‧馬寇爾（Jun Märkl）帶領並創建，帶來五場巡迴，在昨（26）晚台北場的演後閉幕典禮頒發獎學金給表現突出的學員們。

文化部次長李靜慧表示，第一屆國家青年交響樂團在各位的天分和努力下順利完成演出，這條路要走得長久，需要很多人的幫忙和促成。除了國表藝的支持，文化部也編列經費，希望這些基礎的打理工作能成就美好。

馬寇爾說，「今天對我來說是很完美的一天，因為台灣誕生了一個新的交響樂團，雖然它年紀只有十天，但大家都是創團元老。我想成立青年交響樂團的理念長達了一年以上，而成立樂團並非簡單之事，因此很感謝國表藝董事長高志尚和贊助單位的多方支持。因為有了他們的支持，我們才能有來自台灣、日本及新加坡等地的優秀青年音樂家。」

在巡迴台灣的五場演出中，馬寇爾總監率領小提琴家卡洛琳‧魏德曼及學員們，分別呈現細川俊夫的《織夢》、康果爾德的D大調小提琴協奏曲，作品35、斯特拉溫斯基的《火鳥》組曲（1919年版），以及雷史畢基的《羅馬之松》等四部經典，演出獲得各地觀眾的好評與支持，成功讓大家聽見了屬於青年音樂家的夢想聲音。

國家交響樂團音樂總監準・馬寇爾，自2022年1月上任後，將各國樂團培訓青年音樂家之制度融入台灣，創建「國家青年交響樂團」（National Symphony Youth Orchestra, 以下稱NSYO），每年招募國內外優秀青年音樂家進行密集排練與課程，同時也邀請國際知名音樂家同台巡演。

2023年七月NSYO成軍首屆，由音樂總監準・馬寇爾（Jun Märkl）指揮，帶領逾百名音樂學子於苗北藝文中心進行排練，並於苗栗縣苗北藝文中心、南投縣政府文化局演藝廳、台東藝文中心、衛武營國家藝術文化中心、台北國家音樂廳等場館演出展現成果。

國家青年交響樂團的首屆巡演音樂會圓滿成功，而第二屆的巡演計畫預計於2024年1月22日至2月5日舉行。