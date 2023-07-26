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北韓戰勝節70週年閱兵儀式在即　金正恩演講、是否公開新武器成焦點

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/26 19:02
北韓於2023/2/17軍建節展示洲際飛彈「火星-17」（圖／美聯社）

北韓於2023/2/17軍建節展示洲際飛彈「火星-17」（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在北韓稱為戰勝節的6·25韓戰停戰70周年之際，北韓最快將於27日凌晨12點舉行閱兵儀式，金正恩的演講及新武器的公開與否備受關注。

據悉，北韓最近進行了多日戰鬥機的夜間飛行表演等深夜閱兵儀式預演，另外，閱兵式通常也是金正恩發表加強國防力量談話的舞台。

韓聯社報導，據南韓統一部透露，自2012年至今舉行過的13次閱兵儀式中，金正恩僅缺席過2014年7月27日以簡略形式舉行的戰勝節61週年閱兵式，再加上此次中國及俄羅斯的高層人士也將一同前往參觀，金正日此次也會參加並發表演講的可能性很大。

南韓一所研究北韓及統一的北韓研究大學校長楊武振（音譯）表示，金正恩可以在停戰協定簽署70週年或共和國成立75週年（9月9日）中選擇一天進行演講，考慮到目前朝鮮半島局勢，金正恩應該會將重點放在停戰協定簽署週年上。

楊武振預測，中俄高層代表將站在兩側，宣揚國防建設的奇蹟，並以此為基礎強調朝（北韓）中俄合作，以應對韓美日互助。

另外，閱兵典禮上是否會出現新的武器也備受關注。

北韓在2018年2月建軍節70週年時公開亮相洲際飛彈「火星-14」和「火星-15」，今年2月建軍節75週年時公開新型固態燃料飛彈「火星-18」，將閱兵式做為公開新武器的場合。

但有許多分析認為，北韓在今年2月才公開了「火星-18」，應該很難在短短的5個月內再公開新的洲際飛彈。不過，即使沒有推出新的洲際飛彈，北韓依然會大規模動用現有的戰略武器來展示核武力量。

南韓軍方及情報當局認為，北韓此次在閱兵典禮上將大舉展示洲際飛彈、小型核彈頭、可搭載小型核彈頭的各種武器。

另外，除了已公開的洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈（SLBM），也有可能展示閱兵儀式上尚未出現過的戰略巡弋飛彈「箭矢-1」、「箭矢-2」、核魚雷「海嘯」等。

楊武振表示，北韓應會藉著此次的機會，在中國及俄羅斯高層面前展示核武力量，試圖取得中俄兩國對於北韓為「擁核國家」的認可。
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更新時間 : 2023-07-26 21:24 GMT+08:00

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