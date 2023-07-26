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唱出反詐騙心聲！台灣證交所、文總跨界合作　首次請饒舌歌手創作反金融詐騙歌曲「詐」

By 台灣英文新聞
2023/07/26 17:32
證交所、文總跨界合作，首次請饒舌歌手大支創作反金融詐騙歌曲「詐」，唱出反詐騙心聲！圖為「詐」MV畫面。(照片來源：證交所提供)

證交所、文總跨界合作，首次請饒舌歌手大支創作反金融詐騙歌曲「詐」，唱出反詐騙心聲！圖為「詐」MV畫面。(照片來源：證交所提供)

近年金融詐騙案件層出不窮，為向民眾傳遞防範詐騙觀念，臺灣證券交易所不遺餘力透過實體及網路數位等多重管道加強宣導，今年更別出心裁，首度與中華文化總會、人人有功練音樂工作室跨界合作，邀請享譽國際的饒舌歌手大支，以反詐騙為主題，創作全新嘻哈歌曲「詐」，大聲唱出反詐騙心聲！此歌曲MV已於證交所「證券投資反詐騙專區」宣導短片上架，邀請全民一同觀看分享。

觀察內政部警政署統計資料，詐欺犯罪手法以投資詐欺居多，從各個年齡層來看，投資詐欺案件的比重幾乎都在前三名。證交所表示，因金融詐騙猖獗，民眾應慎選合法正當的投資管道。這次邀請大支創作新歌曲「詐」，歌詞重複提及「不亂加line群、不隨便下載APP、不亂聽資訊、不接可疑來電、不胡亂投資、不點未知連結、不給人個資、不怕莫名威脅」，明確指出詐騙最慣用的手法。證交所強調，希望藉由大支才華洋溢的創作力、影響力以及歌曲的傳播力，廣為宣傳防範金融詐騙觀念，並吸引年輕族群共同關注反詐騙議題，提醒大家面對電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等訊息，務必提高警覺、小心多方查證，避免落入詐騙陷阱。

為了加強民眾「識詐」的觀念，證交所虛實並重、多管齊下積極進行宣導教育。實體宣導部分除至校園、社區大學等多場投資講座，講授防範金融詐騙相關注意事項，並於園遊會、博覽會等設攤參展場合，藉由互動遊戲幫助民眾加深防範金融詐騙認知；網路部分則不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，竭力進行防範金融詐騙預防宣導。

證交所設置的「證券投資反詐騙專區」，包含豐富的反詐騙相關短片，並彙整詐騙手法態樣及防詐因應之道，以圖文並茂方式推廣，呼籲大眾審慎判斷投資訊息真實性，提升自身反詐騙防禦能力。最新出爐反詐騙歌曲「詐」，歡迎瀏覽「證券投資反詐騙專區」（https://www.twse.com.tw/anti-fraud/zh/index.html）先睹為快!

更新時間 : 2023-07-26 21:24 GMT+08:00

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