新北淡水區漁會歡慶漁民節　表彰模範漁民不忘傳遞愛海洋理念

淡水區漁會今日上午在八里區文化活動中心舉辦「20 23漁民節慶祝活動」， 新北市農業局長李玟出席表彰在地優秀漁民， 感謝漁民朋友的辛勞與付出。

每一位優秀漁民都有自己的故事， 今年度淡水區漁會漁民節活動表彰的7位漁民中， 有一位外籍優秀漁民，是服務於淡水第二漁港的菲律賓籍船員AMO EDISON(阿莫•愛德生)，他已來台12年，除中文講得好， 也會講臺語、印尼文、英文等多國語言， 是外籍船員間最好的溝通橋樑，阿莫在漁港船員間的人緣極佳， 平時除協助船主漁撈作業外，也時常主動照顧印尼越南船員， 成為外籍船員在異鄉的依靠， 同時也協助港區外籍船員祈禱室的管理工作。

另一位優秀漁民，是年齡30出頭的青年菁英船長江志宗， 父親是三芝後厝的在地漁民，江志宗說，他高中唸資訊、大學修企業 管理，媽媽曾期盼他畢業後成為銀行員， 但因從小跟著父親出海捕魚捕蟹，讓他始終對大海有股熱情， 畢業後選擇大海這個職場，成為迎風破浪的海上漁人。 江志宗把學校教的企業理論，實踐在他的海上事業，讓人盡其才、 物盡其用，將船上的外籍漁民依經驗能力分層管理， 並建立漁法作業的SOP及員工分紅制度，此外， 他也說靠海吃飯不能只靠運氣，近海蟹況變動大， 他會調整漁法改成延繩釣來捕魚，年終則換成圍網抓烏魚， 隨著漁獲季節及環境的不同做漁具應變，而且只要海象允許， 他也一定出海作業。

淡水區漁會表示，臺灣四面環海， 漁業是我國經濟發展功不可沒的產業之一， 而一年一度的漁民節慶祝活動，除感謝漁民朋友的辛勞與付出， 也藉由活動來表彰優秀漁民，分享優秀漁民的成就與榮耀， 並透過活動現場的國產魚促銷，讓民眾在搶便宜的同時， 也幫助了國內養殖漁民的生計。

新北市農業局長李玟表示，市府持續推動「嗨漁港」 計畫改善漁港設施，建置漁具倉庫及進行水環境改善， 以提供漁民更良好的漁作環境；此外， 亦積極與漁會合作辦理漁產品推廣行銷，活絡漁村文化產業， 促進休閒漁業發展，以照顧漁民朋友。北海岸漁港各具特色， 歡迎民眾有空來漁港賞美景、嚐海鮮， 用行動支持辛勞的漁民朋友及優質漁產品。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供