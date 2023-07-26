Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北蘆洲李福田捐贈　「福田43」復康巴士

小時以為父母要他種田 長大才體會深意

By 台灣英文新聞
2023/07/26 17:36
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

蘆洲市民李福田26日上午再度捐贈新北市1輛福斯雙乘座位復康巴士，累計捐贈新北市13輛，但編號「福田43」，則是代表捐贈給全國各縣市第43輛，其中還包括中巴型的復康巴士，還有許許多多的身障輔具、醫療器材及消防裝備等。李福田低調未現身，新北市社會局副局長許秀能代表侯友宜市長頒贈感謝牌，並請車商轉達對他「廣植福田」的深刻感動。

從2011年起，李福田陸續捐贈新北市復康巴士，在一次捐贈儀式中，李福田對侯友宜說，因為蘆洲老家世代務農，父母為他取名為「福田」，小時候以為是要叫他種田，長大後才明瞭父母期許他「種福田」！

李福田後來從事建築業，廣結善緣，賺了錢就回饋社會，他捐贈的足跡遍及全國各縣市和偏鄉。今年4月24日還揪親友共同捐贈市值330萬元的爬梯機10台及製氧機50台；也曾以蘆洲福安宮名義捐贈2台早療車提供新北市巡迴偏區進行兒童早期篩檢和療育；這次捐贈還隱含為紀念兄長李文芳。

社會局副局長許秀能表示，新北市歷年來共接受民間捐贈667輛復康巴士，扣除逐年達使用年限而汰舊，實際投入營運有552輛，每年服務高達60多萬人次。目前捐贈者在個人部分，李福田先生已有13輛，另「科技俠侶」施裕隆和柳雪琳夫婦捐贈14輛。雙方均低調行善，默默造福身障朋友及失能長輩。

更新時間 : 2023-07-26 21:24 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】杜蘇芮颱風暴風圈26日15時已接觸恆春半島　對台灣雲林以南及澎湖都將構成威脅
【更新】杜蘇芮颱風暴風圈26日15時已接觸恆春半島　對台灣雲林以南及澎湖都將構成威脅
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【7/24台灣北部萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
持續更新【颱風釀災】明天(27日) 停止上班上課: 台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣　
持續更新【颱風釀災】明天(27日) 停止上班上課: 台南市高雄市、屏東縣花蓮縣、台東縣澎湖縣　
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？