成都世大運7/28登場最完整賽事轉播就在中華電信MOD、Hami Video

備受矚目的第31屆世界大學運動會將於本週五(7/28) 在成都正式登場，共有體操、柔道、跆拳道、射箭、 射擊等18個競賽項目，本次中華隊派出超過2百名選手為國爭光， 中華電信Hami Video為新媒體網路獨家轉播平台，讓觀眾可不受場地限制、 隨時隨地欣賞精彩賽事，MOD、Hami Video更提供全台最多、高達120小時的中文轉播賽事服務， 並於賽事期間上架精彩花絮VOD，不小心錯過直播時段的運動迷， 亦可輕鬆回顧所愛選手的耀眼時刻， 中華電信邀請您一起為台灣健兒加油， 成為中華隊熱血拚搏時刻的最佳後盾。

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Hami Video提供多元豐富內容，全新女團選秀節目《未來少女》 本週六起直播免費看

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觀賞路徑：

Hami Video > 成都世大運專區

MOD首頁> 頻道200、201、202

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