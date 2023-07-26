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成都世大運7/28登場最完整賽事轉播就在中華電信MOD、Hami Video

為中華隊加油！備戰迎接9月杭州亞運

By 台灣英文新聞
2023/07/26 17:33
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

備受矚目的第31屆世界大學運動會將於本週五(7/28)在成都正式登場，共有體操、柔道、跆拳道、射箭、射擊等18個競賽項目，本次中華隊派出超過2百名選手為國爭光，中華電信Hami Video為新媒體網路獨家轉播平台，讓觀眾可不受場地限制、隨時隨地欣賞精彩賽事，MOD、Hami Video更提供全台最多、高達120小時的中文轉播賽事服務，並於賽事期間上架精彩花絮VOD，不小心錯過直播時段的運動迷，亦可輕鬆回顧所愛選手的耀眼時刻，中華電信邀請您一起為台灣健兒加油，成為中華隊熱血拚搏時刻的最佳後盾。

中華電信MOD、Hami Video轉播重大運動賽事不間斷，繼成都世大運後，9月更將提供比照東京奧運、首度以4K畫質轉播的杭州亞運賽事，值得運動迷期待。素有「小奧運」美名的世大運不僅為全球大專運動員最高殿堂，今年成都世大運對不少台灣國手來說，更是杭州亞運的前哨站，奪牌大熱門包括力拼世大運鞍馬三連霸的體操王子李智凱、東奧柔道銀牌男神楊勇緯、甫在世錦賽摘銀的跆拳道甜心羅嘉翎，眾多好手率隊叩關國際體壇盛會，精彩可期。

申辦MOD、Hami Video享優惠方案，滿足居家觀賽、隨身帶著走的多元收視選擇

現在訂閱Hami Video運動館每月只要149元，即可暢看成都世大運、MLB美國職棒、BWF羽球等精彩賽事。喜愛用大螢幕電視收視的客戶，申辦「MOD家速方案2.0」，HiNet光世代500M雙向對稱頻寬搭配MOD+指定餐包組合每月1,199元起，8/5前於網路門市成功申請，最高加碼贈1,800點，全方案再送搭配指定規格Wi-Fi全屋通(乙台)免月租費，即刻滿足全家人極速飆網與極致娛樂雙料需求。

Hami Video提供多元豐富內容，全新女團選秀節目《未來少女》本週六起直播免費看

中華電信除了國際各大運動賽事轉播服務，同步提供多元豐富的優質內容，本週六(7/29)起Hami Video將播出全新女團選秀節目《未來少女》，團員來自台、日、韓、印尼等地，以媲美演唱會等級的舞台燈光效果，結合觀眾票選決定成績的新穎賽制，將帶給觀眾全新收視體驗，請鎖定Hami Video每週六晚上8點免費收看。

觀賞路徑：

Hami Video > 成都世大運專區

MOD首頁> 頻道200、201、202

(免費收視) Hami Video > 真心推薦> 未來少女

更新時間 : 2023-07-26 21:24 GMT+08:00

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