教育部數位學習培訓百分百達標　智慧學習種子教師全國最多

新北市教育局今(26)日線上辦理「111學年度智 慧學習、USR種子教師授證暨創新優良教案甄選頒獎典禮」， 教育局長張明文出席授證予本次完成培訓的247位教師，其中Le arnmode學習吧平臺有139位、均一教育平臺有46位、 教育部因材網有8位及PaGamO遊戲式平臺有54位； 與亞東科大合作培育的USR4位種子教師亦獲得殊榮。另外， 也表揚了41位創新優良教案甄選數位學習組獲獎教師， 充分展現新北數位教學領域的創新和卓越表現。

新北市於109學年度全國首創辦理智慧學習種子教師培訓， 攜手教育部因材網、均一教育平臺、Learnmode學習吧及P aGamO等四大學習平臺，合作推出「 新北智慧學習種子教師認證課程」。教師須先進行3小時必修課程， 再依教學需求，選修四大平臺任一平臺的12小時課程， 完成教學發表及教案產出，才能獲頒智慧學習種子教師認證。

通過Learnmode學習吧認證的土城國中數學領域莊千卉老師 表示，一系列智慧種子教師的研習常需犧牲週末休息時間， 雖然內心很抗拒最後一關的執行成果報告，但最後還是努力完成， 能通過智慧學習種子教師認證的最大收穫還是自己， 也想給自己一個讚！

自2018年起與教育局合作推動數位教學的亞東科技大學副教授李紹 綸表示，透過學校申請USR計畫， 每年與新北市共同辦理科技教育種子師資培訓，此次共有4位種子教 師獲得授證，未來也將舉辦教案甄選， 希望讓國中教師能將培訓所學科技新知融入教學工作， 發展出更多元化應用課程，一起為推動新北市數位教學努力。

在數位學習創新教案部分，連續3年獲國中組特優的中正國中國文領 域賴璞老師設計「好 (ㄏㄠˇ) 」學不倦 ～生活、媒體與文學」教案，讓孩子透過網路時事取材， 先學習科學思辨力，才能客觀面對真實社會議題， 最後引導孩子製作相關議題的海報。8年級黃麒嘉同學說， 透過這個課程，讓自己知道好的議題要有明確的方向， 海報呈現需強而有力，讓人一眼明白所要表達的內容， 並有實踐的衝動。

另外，這次授證典禮與晶盛科技公司合作辦理講座活動， 特別邀請到知識型網紅「雷蒙三十」分享當紅筆記軟體「Notio n」的應用、心得以及技巧教學， 期待教師們能夠透過數位工具打造專屬工作術， 提升工作效能及生活品質，讓學習更加聰明。

教育局表示，新北市數位教學培訓超前部署，提前達成全市教師A1 數位學習工作坊(一)與A2數位學習工作坊(二)100%。自1 12學年度起，智慧學習輔導小組將由崇林國中成立國中組， 結合新店國小領導的國小組， 專業分工提供教師們更精緻的教學支援， 期望促進教師們的專業發展，以適應數位學習的環境， 未來將持續與學界及業界合作，透過教師增能培訓， 以數位工具打破時間及地域限制，提供學生更平等普及的教育機會。