俄國防長率團抵北韓　俄羅斯：此行將加強兩國間的軍事合作關係

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）應北韓當局的邀請，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）率領軍事代表團於25日抵達北韓平壤，將於25日至27日進行為期三天的訪問。

韓聯社報導，俄羅斯國防部表示，北韓當局在平壤外圍的順安國際機場舉行了歡迎活動，歡迎俄羅斯代表團的到來，現場除了樂儀隊，北韓國防部長姜順南也親自到舷梯上迎接代表團。俄羅斯強調，此次訪問將會為加強俄羅斯與北韓之間的軍事關係做出貢獻，成為兩國合作發展的重要契機。

俄羅斯代表團27日將前往參加韓戰停戰70週年（北韓稱戰勝節）慶祝活動，欣賞閱兵儀式，並且會見北韓領導人金正恩。

報導指出，新冠肺炎爆發後，北韓於2020年2月完全關閉國境，全面中斷與俄羅斯、中國等國家的往來，此次為國境關閉後北韓首次與他國高層進行交流。據南韓統一部透露，這也是自2019年7月俄羅斯時任國防副部長亞歷山大·弗明率團訪問平壤後，時隔4年再度訪韓。

另外，這也是金正恩執政以來，首次有俄羅斯政府官員參加戰勝節活動。2013年時，俄羅斯僅派出了老兵代表團參加60週年紀念活動。

北韓近日因核問題導致被國際孤立的情況惡化，俄羅斯則是因烏俄戰爭受到西方各方面的壓力，兩國在國際上正面臨著相似的情形，北韓也欲加強與中俄之間的友邦合作關係。

北韓近日飛彈挑釁不斷，俄羅斯及中國卻拒絕與他國一同譴責北韓的挑釁，主張美國及南韓對北韓的軍事威脅是導致朝鮮半島局勢緊張的根本原因，因此堅持反對對北韓追加制裁。

有分析認為，指揮烏俄戰爭的紹伊古在訪北韓的期間，將可能討論將投入到戰場的北韓產的武器進口問題。

美國等西方情報當局一直懷疑，北韓已經供應、或正準備向俄羅斯供應烏克蘭戰爭上使用的砲彈。