拜登愛犬「指揮官」遭爆多次咬傷特勤 白宮：壓力太大

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）天子犯法與庶民同罪，那美國「第一家犬」呢？美國總統拜登（Joe Biden）愛犬「指揮官」（Commander）被爆料多次咬傷特勤，白宮方面試圖淡化此事，但馭狗不力卻已為第一家庭招來罵聲。

美聯社報導，保守派法律團體「司法觀察」（Judicial Watch）25日公布了從法院取得的200頁特勤局（Secret Service）紀錄，發現第一狗、德國牧羊犬Commander自去年10月至今年1月，至少有10次咬傷或攻擊特勤人員的事件。

特勤局鼓勵員工向主管通報與工作相關的受傷情況，當然也包括了保護第一家庭時，寵物帶來的「職業傷害」，也因此留下紀錄。在其中一起攻擊中，一名特勤手臂、大腿被咬傷，一度以金屬推車抵擋狗兒的攻擊，甚至須就醫處理傷口，勤務受到影響。

事實上，拜登養的另一條犬隻，同樣也是德國牧羊犬的「少校」（Major），也曾因展現攻擊性而被「遣送」至拜登老家德拉瓦州的友人住處。如今再爆咬人事件，不免引發批評，為何這類事件一再發生？為何拜登一家還是一再堅持飼養德國牧羊犬？

第一夫人吉兒（Jill Biden）通訊官Elizabeth Alexander緩頰指出，白宮環境特殊，對寵物而言可能構成「壓力」，拜登一家正努力為眾人改善情況。

美國人道協會（Humane Society of the United States）人員Sara Amundson表示，狗兒咬人的原因百百種，必須了解導致牠不自在、恐懼、出現壓力的原因。她建議白宮延請專業訓練師，重點是須採人道訓練方法。