美國眾院通過「台灣國際團結法案」 反對中國將國際組織「武器化」 外交部：感謝美方堅定支持

17:20更新外交部回應

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦眾議院於25日通過「台灣國際團結法案」。這項法案主張聯合國大會第2758號決議「不涉及台灣」，旨在對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑，避免中國將國際組織「武器化」。

白宮新聞稿指出，眾議院於美國時間25日以口頭表決方式，通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）；該法案5月16日已獲眾議院外委會口頭表決無異議通過。該法案是以2020年3月生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（簡稱台北法案，TAIPEI Act）為基礎修改，重申美國反對中國利用扭曲第2758號決議條文，打壓台灣發展外交和參與國際組織的行為。

法案指出，第2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

「台灣國際團結法案」由友台眾議員2月底聯合提出，包括眾院「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），以及眾議員泰塔斯（Dina Titus）、匡希恆（John Curtis）、巴爾（Andy Barr）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、麥克林（Lisa McClain）、劉雲平（Ted Lieu）、伊薩（Darrell Issa）、史密斯（Chris Smith）、薛曼(Brad Sherman)、西奇里尼(David Cicilline)和羅勒（Michael Lawler）。

法案獲眾議院通過後，接下來將送交參議院院會審議。根據美國立法規則，國會兩院通過同樣版本法案後，法案會遞交總統簽署後生效。

康諾里表示，長期以來，中國在國際組織中企圖扭曲台灣地位，以宣示其對台灣的主權主張，這往往損害了全球衛生和安全的發展。這項由共和、民主兩黨的立法將確保美方反對北京將國際組織武器化，並與台灣人民的願望和最大利益站在一起。

他還說，我很榮幸能與眾議員匡希恆合共同推動該法案，也將繼續一同努力，讓這項重要的立法簽署成法律。

對此，我國外交部也發出聲明稿感謝美方支持。聲明稿提到，數十年來，中國持續惡意擴大並曲解聯大第2758號決議中僅提及「中國代表權」，卻藉此用以打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為其虛假的「一個中國原則」的國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權。「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，盼以明確的國會立法來澄清事實，極具意義。

對於美國國會友人再次不分黨派展現對台灣國際參與的堅定支持，外交部表示誠摯肯定與感謝。作為國際社會負責任的成員，台灣將持續攜手與美國等所有理念相近國家緊密合作，深化全方位夥伴關係，為全球共同面對的各項挑戰盡力作出貢獻。