持續更新【颱風釀災】花蓮台東兩縣　明天(27日) 停止上班上課

更新時間: 2023-07-26 17:10

(截圖時間: 7/26 17:06)

■最新停班停課訊息以 行政院人事行政總處 官網公布為準

更新時間: 2023-07-26 15:57

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風杜蘇芮來襲，台東縣政府預估雨量及風力達停班課標準，宣布26日晚間6時起以及27日全天，停止上班上課。

颱風杜蘇芮外圍環流帶來雨勢，秀姑巒溪水勢湍急，造成25日晚間已預警性封閉的花蓮縣富里鄉崙天大橋溪底便道被沖毀，目前緊急封閉，禁止人車通行。（富里鄉公所提供）中央社

(7/26 15:57截圖)

■最新停班停課訊息以 行政院人事行政總處 官網公布為準

颱風杜蘇芮來勢洶洶，金門縣府一級開設災害應變中心，並劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，違者可罰5萬元以上，最高25萬元。

金門縣災害應變中心今天(26日) 上午8時三級開設，由消防局進駐應變，下午3時一級開設，由縣長陳福海率各局處主管至應變中心主持工作會報，聽取消防、民政、建設、銘傳大學等26單位防災工作報告，同時與各鄉鎮長召開視訊會議。

根據中央社，陳福海致詞表示，這次颱風達中度颱風上限等級，要務實加強防颱整備措施，一有災情應立即派遣人車機具處置，以避免災情擴大，造成人命傷亡與財物損失。

專家學者在會中預判分析，金門主要風力及雨量將集中於明天(27日)晚上至28日上午，預估將有9至10級以上強陣風，有致災風險。應變中心一級開設後，公告劃定縣內全部海岸線、太武山全區及所有內陸湖庫為管制區，限制或禁止民眾進入，非持有通行證者不得進入，違者將依災害防救法舉發，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，呼籲民眾應減少外出。

首次發稿: 2023-07-26 14:00

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）颱風杜蘇芮來襲，花蓮縣政府今天(26日) 表示，中央氣象局24小時雨量預測，花蓮縣雨量已達350毫米以上，因0918地震造成土壤鬆動，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉3鄉鎮今天下午起停班停課。

根據行政院人事行政總處官網, 屏東多個鄉鎮自晚間6點起停班停課, 如以下截圖:

(7/26 13:50截圖)

■最新停班停課訊息以 行政院人事行政總處 官網公布為準

颱風「杜蘇芮」來襲，台東地區25日晚間起出現間歇性雨，造成成功鎮3民宅淹水；另有1名女子及外籍男子因溪水暴漲受困栗松溫泉，2人目前安全有保暖衣物，消防人員已前往協助。

颱風「杜蘇芮」來襲，台東縣政府昨宣布今天正常上班上課，但因今晨仍出現間歇性雨勢，有民眾到台東縣長饒慶鈴臉書留言希望能有颱風假。饒慶鈴表示，根據中央氣象局資料，台東縣未達停班停課標準，但會持續密切注意風雨變化。

台東縣消防局今天上午接獲通報，指1名26歲台灣籍女子與29歲外籍男性友人昨日在栗松溫泉紮營，2人今天早上往回走時遇到溪水暴漲受困，需要協助。

中央社引述台東縣消防局關山大隊長廖昱眾受訪表示，目前2人都安全，保暖衣物皆有，手機電量充足，但現場無訊號。目前利稻至栗松溫泉的道路預警姓封閉，路況不是很好，昨晚山區下一整夜雨，下切栗松溫泉的山路都是泥濘，消防人員會先想辦法下切到受困人員紮營河床。

另外，東海岸昨晚出現間歇性驟雨，成功鎮省道112K旁排水溝遭雜草垃圾阻塞，水流轉彎往民宅衝進去，造成路邊3戶民宅淹水，整個客廳充滿泥濘，屋主一家人整晚無法入睡，擔心半夜或明天又有大水沖進來。

受災戶莊姓女子說，前幾年曾淹過水，這次颱風來襲前就有通知里長要清淤，但里長只把攔阻垃圾的水閘門拿走而已，昨晚10時下大雨把雜草垃圾沖到狹窄處，大水無處宣洩，全部灌進屋內，水雖然暫時已退，但煩惱再次淹水，昨晚全家人無法入睡，希望相關單位能好好重視，改善水溝逢雨必淹的問題。

饒慶鈴上午巡視災害應變中心，並前往知本溪視察。她表示，目前有幾條道路預警性封閉，部分住戶預警性撤離，目前還是維持正常上班上課。

台東縣政府指出，台東地區從昨天晚上開始下雨，雨勢不大，今天上午大武地區出現間歇性驟雨，接近中午時，整個台東地區風雨逐漸增強。