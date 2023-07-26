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今年第二件 日本食品鹿兒島「抹茶粉」檢出微量輻射銫-137

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/26 12:06
食藥署表示，1批來自日本鹿兒島抹茶粉檢出微量輻射銫-137和銫-134+銫-137。（示意圖/pixabay）

食藥署表示，1批來自日本鹿兒島抹茶粉檢出微量輻射銫-137和銫-134+銫-137。（示意圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）繼6月份從日本愛知縣出口的「越桔萃取物」檢出微量輻射後，衛福部食藥署昨（25）日公布邊境最新輻射檢測結果，1批來自日本鹿兒島抹茶粉驗出銫-137和銫-134+銫-137，雖未超標，但已勸導業者退關。

2011年日本311大地震造成福島核災，當年3月25日起，台灣禁止福島5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品，直到去（2022）年2月21日食藥署發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效，5縣的食品解禁，但在邊境都會檢測，以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫-137人工核種。

根據現行輻射殘留量規定，銫-134和銫-137總和對應不同類別的食品有不同標準，我國規定飲料及包裝水10貝克/公斤、嬰兒食品及乳品50貝克/公斤、其他食品100貝克/公斤，較歐美國家嚴格。

根據25日公布的檢測結果，來自鹿兒島的抹茶粉驗出「銫-137」及「銫-134與銫-137總和」，皆為0.7貝克/公斤，雖未超標，已勸導業者退關，為今年第2件檢出微量輻射食品。

根據食藥署統計，2011年3月15日至今年7月25日，已累積總檢驗批數21萬2995批，其中250個樣本被檢驗出含微量輻射，未超出台灣及日本標準。
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更新時間 : 2023-07-26 12:36 GMT+08:00

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