日本本土人口遽減 外籍人口增至歷史新高 鄉間房市買氣熱絡

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本官方25日公布數據，本國人人口正以史無前例的速度下滑，與此同時，外籍人口激增至破紀錄的近300萬人，人口凋零導致空房增多，意外帶動鄉下房市。

路透引日本總務省數據報導，截至2023年元旦，本土人口連續第14年減少，較前一年減少80餘萬人，來到1億2,242萬人。去年成了日本史上頭一個所有47個都道府縣人口全面下滑的年份。

相較之下，擁有日本居留證的外國人，突破299萬，較上一年同期躍增10.7%，是總務省10年前開始記錄外籍人口以來，最大單年漲幅。東京外籍人口最多，共58萬1,112人，占了4.2%，也是去年所有都道府縣中，外國人口成長最快的地區。

日本人口是於2008年攀至頂峰，接著少子化陰霾罩頂，2022年生育率跌至1.2565，而生育率必須達到2.07才能維持人口穩定。去年僅77萬747名新生兒，創下新低，死亡人數卻衝至157萬人，其中47萬因COVID-19病歿。

儘管國債已高，日本首相岸田文雄仍將少子化問題視為執政優先要務，計劃每年提撥3.5兆日圓於托嬰等育兒支持方案。

根據半島電視台，日本人口恐於半世紀內，從1.25億掉到剩8,700萬。不過，也正因人口減少，騰出許多閒置房屋，想遠離塵囂的都市人口，對鄉間房產展現了濃厚興趣，其中不乏外國人。

乏人問津的「鬼村」增多，為了改善人口失衡問題，岸田政府今年1月推出鄉間活化計畫，願意移居郊外的東京人，每戶每名兒童能獲得100萬日幣補助，雖然成效令人質疑。

官方數據顯示，日本約有850幢遭棄置的房屋，但真實數字可能突破1,100萬。嗅到此商機，美國商人Matthew Ketchum 與 Parker Allen設立了Akiya & Inaka顧問公司，與在地房地業者、建築師、建物品質鑑定師等合作，專營鄉野地產交易，生意興隆，每天都收到數十件洽詢，外籍人士益多。

在房產所有權法規上，日本對本地人、外國人一視同仁，提供了老外投資移居的誘因，再加上許多木造建築只有20年的價值，因此價格格外實惠。有多廉價呢？便宜的一間1萬美元（新台幣31.2萬元）至2萬美元就買得起，大間點的也不過6萬美元。相較之下，東京公寓均價今年已飆到48.4萬美元（新台幣1,512萬），鄉下置產便成了誘人選擇。