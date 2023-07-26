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雲朗觀光迎中秋 早鳥預購享優惠 雲朗禮盒環保時尚兼具 君品禮盒設計注入東方美學

By 台灣英文新聞
2023/07/26 10:46
雲朗觀光迎中秋 早鳥預購享優惠 雲朗禮盒環保時尚兼具 君品禮盒設計注入東方美學
雲朗觀光迎中秋 早鳥預購享優惠 雲朗禮盒環保時尚兼具 君品禮盒設計注入東方美學

迎中秋送禮商機，雲朗觀光推出「輕時尚」雲朗月餅禮盒、「明月共嬋娟」精品中秋月餅禮盒、「享團圓 饗好食」，三款中秋禮盒。「輕時尚」雲朗月餅禮盒，精選出四款口味每盒880元，8月30日前訂購享早鳥優惠770元。君品酒店「明月共嬋娟」精品級中秋月餅禮盒，每盒3,980元，以雙層設計的紅色絲光質感禮盒，裝入四款經典手工廣式月餅、及兩款台灣高山烏龍茶，即日起開放預購，售完為止。兆品酒店台中「享團圓 饗好食」中秋禮盒，特選酵素餅乾搭上濾掛咖啡每盒650元，8月1日至8月12日前預購，享早鳥優惠價每盒465元。

「輕時尚」雲朗月餅禮盒，外包裝以環保永續為訴求，將廣式月餅以時尚輕巧收納盒盛裝，月餅享用完後，還可將包裝盒再利用，過節同時為環境盡一份心力。廣式月餅口味分別為「棗泥松子」、「豆沙栗子」、「鳳梨核桃」、「棗泥蛋黃」，每種口味各一入，每盒880元，8月30日前完成訂購付款，還可享早鳥價770元。即日起可至雲朗選物官網（https://www.ldc-shop.com/）或透過電話預訂，訂購10盒以上，提供台灣本島單一地點免運費服務。

「明月共嬋娟」君品月餅禮盒，靈感取自宋代文學家蘇軾的知名詞作《水調歌頭．明月幾時有》，以「鏡面的水紋‧倒映的明月」主題巧思設計，採東方美學中象徵富貴的紅色與金色為主色，外盒不僅選用紅色絲光棉包覆，呈現精緻的高級質感，禮盒掀開金色的玉兔與倒映的明月躍然於上，盒內除了「棗泥蛋黃」、「伍仁金腿」、「東方美人茶」、「芒果」四款廣式月餅，另有兩款和風紅色漆器盒，盛裝「奇萊山青心烏龍茶葉」、「白桃烏龍茶包」，兼具中秋傳統節慶的色彩與詩人文藝的氣質。

兆品酒店台中「享團圓 饗好食」中秋禮盒，此次推出有別於傳統的月餅禮盒，精選酵素餅乾棒2罐、以及濾掛咖啡5入，是下午茶的絕佳選擇，每盒原價650元，8月1日至8月12日前預購，享早鳥優惠價每盒465元，訂購詳細資訊請見兆品酒店台中官網與粉絲專頁。

更新時間 : 2023-07-26 12:35 GMT+08:00

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