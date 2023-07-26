日本福島核廢水排放在即 居民兩樣情 官方：汙水塔不處理比排放更危險

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）福島第一核電廠核災迄今已12年，日本即將於數週之內開始將百萬噸核廢水排放至太平洋，此一爭議舉措不只引發鄰國恐慌，當地居民也深感情何以堪。12年的傷痛還沒癒合，如今生計恐再受衝擊。

美聯社報導，70歲的居民Yukinaga Suzuki在福島磐城市的薄磯海灘經營民宿，距離核災地點約50公里。對於核廢水的衝擊，官員一味搪塞，他倍感無力。從核電廠釋出的廢水，將被親潮（Oyashio Current）一路往南帶，薄磯海灘是必經水域，而現正值游泳旺季，人潮眾多，泳客是否會受危害，他想都不敢想。

薄磯區域原本有多間旅宿業者，核災過後，僅Suzukii這棟30年前從父母手上繼承的民宿得以倖存，持續營運。許多客人取消了訂房，理由不明，但很難不將之與排廢水聯想。「民宿供應本地漁產，旅客會到海灘上遊憩，這座海就是我的唯一生計來源。」

不過，居民的憂慮並非只在排放一事。同樣住在磐城的Katsumasa Okawa，經營了一間海產店，對他而言，輻射水貯存塔的存在，比排放一事更令他憂懼。東京電力公司（TPECO）的第一核電廠已佈滿了1,000座巨型廢水儲存塔，他怕一旦外洩，將帶來更難以想像的後果。

根據日本政府與東電的說法，移除貯存塔是不得不為，如此才能為核電廠的除役開道，且其中的輻射水仍有危險，必須加以處理、稀釋，以防外漏致災。

國際原子能總署（IAEA）本月提出了最終一份報告，為排放輻射水的安全性掛保證，稱此方法符合國際標準，經過處理的廢水對健康的影響足可「忽略」，幾乎測不到輻射物質。

科學家多同意此舉對環境衝擊有限，但仍呼籲各方注意數十種仍會存於水中的低量同放射性同位素，目前並無足夠資料可推測其對環境與海洋生態的長期影響。

東京大學環境化學教授Katsumi Shozugawa表示，處理過的汙水放射性微乎其微，排放入水時會立刻消散，難以偵測，因此排放前的抽檢相當重要，才能進行數據分析。

在這場長路迢迢的事故善後過程中，或許更大的挑戰，來自熔毀反應爐內部的物質，外部仍持續偵測到微量輻射外洩。12年來長期抽檢第一核電廠附近地下水、魚類、植物樣本輻射量的Shozugawa指出，地下水與電廠港口樣本仍會檢出微量輻射，比起已稀釋處理的輻射水，這點恐怕需要更多關注。



福島第一核電廠核廢水貯存塔（圖／美聯社）



居民在薄磯海灘戲水（圖／美聯社）



在福島磐城市的薄磯海灘經營民宿的居民（圖／美聯社）



排放核廢水的管線（圖／美聯社）