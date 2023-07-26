青春痘好發年齡達30年 台灣醫揭不留疤關鍵 搶救痘痘肌要趁早

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）青春痘是皮膚科最常見的疾病，好發年齡從10歲到40多歲都還受青春痘之苦的大有人在，千萬別因為過了青春期就輕忽而尋求民間偏方，導致情況惡化，甚至留下永久痘疤，不僅影響患者的自信與人際關係，對於心理健康產生巨大的負面影響。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊醫師解釋，青春痘在醫學上稱為痤瘡，因現代飲食西化、大量攝取精緻甜食或奶製品等導致營養過剩，以及空氣汙染、壓力累積等因素，近年好發年齡有同時下降與上升的趨勢。青春痘不單只是皮膚健康的問題，但台灣社會卻尚未建立正確治療觀念，不少人還停留在傳統錯誤思維，認為『長痘痘沒什麼，擦一擦保養品或市售成藥就好』，或是只尋求美容處理做臉清粉刺、醫美換膚與雷射、嘗試各種偏方把皮膚當白老鼠，卻不知道青春痘應該要就醫。

邱品齊說，滿臉痘痘的患者，很容易會被取戲謔、難聽的綽號，青少年時期同儕間言語嘲笑、霸凌，讓正處於人格成長期的孩子，對外觀失去自信，導致憂鬱、容貌焦慮。此外，有時身邊家長或老師的『勸告』，如「你就是因為甜食、油炸物吃太多！」、「要好好清潔、早睡早起！」等言語，反而讓已經嘗試過眾多努力的痘痘族本人更加受傷。

其實，與痘痘族溝通時，身邊的人應謹記『1不2要3守護』口訣，包括『不責備/要同理/要就醫』，以及『家庭/老師/同儕』3方一起共同守護，提醒盡早就醫。台灣青春痘暨玫瑰斑協會希望能透過好記的123口訣，化解痘痘族心結，及早就醫，避免走一堆冤枉路，最後進展成嚴重型青春痘，長期發炎留下終身痘疤的憾事發生。

痘痘治療把握最佳時機：『發炎早期』 再依照不同膚質對症下藥事半功倍

青春痘要不留疤，治療應越早越好，關鍵理由正是『發炎』。邱品齊解釋，發炎越嚴重、時間越久，治療就越費工夫，也越容易留下痘疤；反之若能在初期，甚至在粉刺階段即尋求皮膚科專業治療，就能事半功倍。

林口/台北長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎醫師進一步說明，現今青春痘治療已十分先進，醫師能使用的治療武器也相當多元，依據患者的狀況，包括外用藥膏、口服藥物、局部治療與光電治療等，4大治療方式可選擇搭配。

此外，每個人致痘原因和痘痘型態都不同，唯有求診於皮膚專科醫師，才能針對每位患者不同的膚質和青春痘狀況，選擇相應機轉的藥物給予治療，並隨時進行必要調整與副作用管控，才能達到最佳療效，切勿因身邊人擦什麼藥有效就盲目跟從。

突破單方劑型限制 新一代複方外用A酸清除率達3倍 越早使用越有效防痘疤

王芳穎表示，外用藥膏是青春痘治療最常使用的治療方式，包含外用A酸、杜鵑花酸、外用抗生素、過氧化苯（BPO）藥膏等，可分為酸類和抗菌類，因為每種藥膏效用不同，而過往成分上多為單方，所以臨床開藥時經常會將兩種單方搭配在一起使用，不過近期在台灣取得藥證上市的『新一代複方外用A酸』，合併2種成分可同時代謝角質、粉刺、抗發炎、預防痘疤，以及達到殺菌、消炎的效果，讓患者用藥更方便。

邱品齊提醒，通常青春痘治療需要數週到數月的時間才會見效，期間切勿自行停藥或放棄回診追蹤，藥物如果產生副作用，應要主動跟主治醫師反應，讓醫師能適時評估與調整用藥，同時也要調整自身飲食和生活習慣，才能遠離痘痘威脅。