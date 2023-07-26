【7/26台灣離島萬安演習】範圍包括: 金門、連江、澎湖3縣　 花蓮台東兩縣因颱風取消演練

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國防部25日表示，杜蘇芮颱風逐漸接近台灣地區，國防部與負責南台灣災防救援的第四作戰區已完成一級開設，同時原訂26日在花蓮、台東舉行的萬安46號演習將取消。

國防部發言人粉專小編26日也在po文提醒

#外離島地區請注意 #萬安46號演習來了

全員動作暫停！

#金門縣 #連江縣 #澎湖縣

112年7月26日 1330-1400時

警報發放

發放「防空演習警報」、傳送「空中威脅告警簡訊」。

疏散避難

警報拉響後，請配合警察、民防人員的指揮，就近實施疏散避難。

請民眾特別注意：

本次演習，重點驗證區域將要求行駛車輛聽到防空警報時，#靠邊停於安全處下車，#就近進入防空疏散避難設施。

管制措施

各公司行號則一律關閉門窗，居家者也需關閉門窗、燈火及音響。

《#警政服務APP 可查詢 #防空避難處所》

特別提醒 #花蓮縣 #臺東縣

原訂今日「萬安46號演習」取消，防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備！

國防部25日晚間發布新聞稿指出，因應杜蘇芮颱風逐漸接近台灣地區，國防部下午4時配合中央災害應變中心完成一級開設；第四作戰區則於下午5時完成一級開設，其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升。

國防部說，國軍已完成整備，隨時依令投入災害防救任務，並持續掌握颱風後續行經路線，彈性調整演習部隊兵力，在確保官兵安全前提下，主動配合地方政府、警消等單位，發揮政府整體災防能量，以確保民眾生命財產安全。

國防部也指出，東部地區花蓮縣、台東縣原訂於26日舉行「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不實施，以利災防整備。

根據中央社，國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。