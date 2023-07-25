大倉久和大飯店11週年慶 攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」打造「錫の饗宴」系列

疫情解封後的第一個暑假，不僅出入境旅遊觀光人潮不絕，各大飯店及餐廳業者紛紛強力出擊各式活動不僅吸客還要吸睛。大倉久和大飯店即將於8月歡慶開業11週年，首波慶祝活動特別與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。7月26日起至8月31日推出一系列精彩的活動，不僅可品嚐到兼具味覺及視覺雙重饗宴的「山里會錫」會席料理，每套3,800元起，並贈送本次慶祝活動的聯名筷架組，數量有限，送完為止。另，餐廳內規劃可讓民眾近距離欣賞能作NOUSAKU商品的「山里錫禮」展覽之外，更於8月19日及8月20日分別推出和菓子手作與清酒品嚐的互動體驗活動，讓民眾可藉由手作互動更了解純錫美學，也為大倉久和大飯店十一週年慶揭開序幕。活動詳情及訂位請洽（02）2181-5137及線上訂位。

能作自1916年起，在富山縣高岡這片土地上運用400年的鑄造技術起家。創業當時主要製造佛具、茶具及花器等傳統製品，近年則推出一系列貼近生活的居家生活用品、餐具與燈具，將傳統工藝品『高岡銅器』傳統工藝的魅力傳遞至今。不論是表面剔透美麗的風鈴，還是溫潤洗鍊的錫製餐具，都是源於製造佛具和茶具時培育出的鑄造及表面處理技術。能作持續致力於材料、技術研究及商品開發，因此能作成為全球首創使用100%純錫鑄造精品的領先品牌。市面上為了增加金屬的硬度，會混入其他金屬，然而能作的錫製品是不含任何其他金屬。純錫有三大特性：一、純錫十分柔軟，所以能作的純錫製品能用手輕易彎折造型，也因此不適合用於機械作業，每件錫製品都由職人一件一件親手製作完成。二、錫本身具有抗菌作用的素材。在錫器裡的水不易變質腐敗，酒的風味會更為溫潤，因此自古以來錫器常被作為酒器或茶具。三、錫的導熱率極佳，如將錫杯放入冰箱1-2分鐘，器皿即會變得冰涼，最適合用來盛裝冰咖啡及果汁等冰飲或冷盤料理。

本次「錫の饗宴」特別企劃於山里日本料理餐廳推出搭配能作器皿的獨家會席料理－「山里會錫」，共有八道菜色，每套3,800元，需另加一成服務費，享用本套會席料理還可免費獲贈聯名筷架禮盒，數量有限，送完為止。藤村真廣總料理長在生魚片盛合呈現上進行大膽的嘗試，顛覆以往在擺飾與餐具取得平衡的傳統和食概念，而採用如飾品盒般華麗呈現生魚片新鮮的色澤外，圓皿的金、蔥的綠、紅蘿蔔的橘及茗荷的紫打造繽紛豪華的生魚片田園沙拉氛圍。另外，能作器皿的亮澤光感引發料理長海面波光粼粼的靈感，進而針對冷缽料理創作出四國瀬戶內海的鳴門漩渦的感覺。

活動期間同步推出的「山里錫禮」展覽位於山里日本料理餐廳和食用餐區旁的半開放空間，展覽主線是以「山里」象徵料理人追求極致美味的手藝天賦(Gift)，而「錫禮」代表能作歷久不衰的職人鑄造心意(Present)。兩者同為結合傳統與現代工藝的展現，呈現在「料理」與「器皿」之間可以共同演繹美好、美味、美學的餐桌職感饗宴，彰顯能作錫製選品與餐桌料理的完美相融。此外，為了讓消費者可以更加深入了解體驗錫器的美學，特於8月19日與8月20日舉辦「上生菓子手作」及「以錫品酩」的日本文化體驗活動。邀請「潮SAKE」作者、日本酒侍酒師－陳建偉老師和歲時亭和菓子的創辦人－渡部弘樹老師一同以工藝、品味、藝術三個方面帶入課程，活動的內容將結合能作的純錫器皿，並在日本酒與和菓子的兩位專家引領之下，與消費者分享高岡錫器的傳統鑄造技術、日本酒蘊藏的風味魅力、以及和菓子藝術所呈現的四季之美。參加費用每位1,200元起，報名完成繳費即可依參加的場次獲贈能作的純錫櫻花花托乙個或純錫清酒杯乙個。活動詳情請洽官網。