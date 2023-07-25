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土用丑日 JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理推避暑美食

By 台灣英文新聞
2023/07/25 18:01
圖/JR東日本大飯店
圖/JR東日本大飯店

圖/JR東日本大飯店

圖/JR東日本大飯店

JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理餐廳為日本東北仙台的hotel metropolitan 旗下品牌餐廳有著三十年歷史。料理長郡司行雄(Yukio Gunji)特別在日本土用丑日推出鰻魚料理讓大家品嘗，在炎熱的夏日中補充精力。即日起至8月20日推出整套「鰻魚懷石料理」3,800元（午餐/晩餐），即日起全面供應！

位於JR東日本大飯店台北B1樓的「HAYASE」日本料理，餐廳設計以城堡小鎮仙台為主題，門口使用從日本訂製，與原物同樣尺寸複刻的日本戰國時期武將「伊達 政宗」的盔甲進行裝飾。餐廳內設有懷石料理區、割烹用餐櫃枱、鐵板燒用餐區，特別是割烹用餐區，環繞著師傅的餐檯設計，在用餐的同時可同時欣賞如藝術般的廚藝技巧，此外另有六個分別可容納四名到十名的包廂可供使用。

日本土用丑日，是一年之中最令人感到無精打采的炎熱時期，傳統日本人會在此時食用鰻魚補充體力。料理長郡司行雄(Yukio Gunji)特別推出「鰻魚懷石」晚饗套餐，以懷石料理的精神出菜，美食饕客可以品嘗到整套不同手法以鰻魚入菜的懷石精選，有「鰻魚黃瓜拌」、「和牛澤煮椀」、「薄切白身魚」、「鰻魚押壽司」、「鰻魚白燒」、「鰻魚丼飯」...等，加價600元還可品嘗到「鰻魚捲玉子」，饕客可以一次品嘗各式各樣的鰻餚，隨著菜單設計的起承轉合，搭配鰻魚料理的多樣性，度過炎熱的夏天!

料理長郡司行雄(Yukio Gunji)說， HAYASE日本料理以提供日本東北原汁原味的懷石料理為主，以多樣化的食材以懷石細緻烹調的手法呈現，將最棒的部分讓大家品嘗。除了鰻魚懷石套餐外，選擇其他的懷石料理套餐在即日起至8月20日期間也可加價200元將食事升級迷你鰻魚丼。（土用丑之日當天7/30不需要加價即可升級）

更新時間 : 2023-07-26 00:31 GMT+08:00

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