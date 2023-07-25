台北遠東香格里拉愛獻父親節 五星饗宴寵老爹 造型蛋糕心攻略

台北遠東香格里拉抓緊暑假以及父親節家庭聚餐商機，於8月4日至8月8日推出一系列五星級美食饗宴，包含滬式、日式套餐與粵式桌菜，以及闔家歡樂的自助餐，讓孝子孝女們用美食表達對父親的養育之恩。除此之外，The Cake Room設計三款造型蛋糕寵爸，外型吸睛，風味更是獨特，每個1,588元起，趁機融化平時嚴父形象的老爸！蛋糕需事先三天前預訂。此外，即將於8月8日在飯店40樓開幕的日本施舒雅SOCIE Spa，也推出讓老爸快速紓解壓力恢復體力的寵爸妙計，8月8日至9月30日於飯店餐廳及酒廊單筆消費滿4,000元以上憑發票即享SOCIE Spa課程9折優惠。

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各餐廳父親節餐飲內容介紹

香宮粵菜餐廳 (6F) – 親親老爹 烤鴨饗宴

連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳，由新任主廚廖晉輝演繹當代精緻粵菜，推出父親節六人及十人桌菜，囊括香宮拼盤、香宮脆皮烤鴨、黃金蟲草花雲腿蒸珍珠龍膽石斑球、法國魚子醬杏香玉帶、琥珀鍋巴生菜鴨鬆、蓮子陳皮紅豆湯圓等共九道美饌，每桌6人桌席18,888元，加贈7吋父親節蛋糕及氣泡酒一支，每桌10人桌席28,888元，再贈7吋父親節蛋糕及果汁無限暢飲。

上海醉月樓 (39F) – 「醉」愛老爸 食在幸福

父親總是用他的方式表達對子女的愛，趁佳節帶老爸來上海醉月樓打打牙祭，以表兒女滿心謝意。賴忠舜主廚推出九道菜式的父親節套餐，從前菜、主菜至甜點道道精緻，囊括首碟五味蟹鉗肉、羊肚菌花椒干貝燉雞湯、黑蒜美國牛仔粒佐菜飯及絲瓜蝦仁小籠包等山珍海味，每套2,880元，適合喜歡經典滬式風味的爸爸們。

遠東Cafe (6F) –夏季水果狂歡節 「果」真爸氣

大人小孩都喜歡的人氣自助餐廳遠東Café，今夏推出「夏季水果狂歡節」，主廚團隊將新鮮水果創意融入各國料理中，從西式烤鳳梨佐手撕燒烤豬肉、慢烤紐西蘭牛舌佐青蘋果、台式紅燒牛肉麵佐龍眼，到日式鮭魚和鮭魚卵佐芒果莎莎醬手捲，還有以熱帶水果變化的南洋風味甜點、芒果雪花冰，甚至端上多種創意炭烤水果，超乎想像的絕妙好滋味，帶上老爸闔家享受暢快吃到飽！平日午餐、晚餐每位1,580元起。

ibuki日本料理 (7F) – 溫文儒雅 現代和食

在台北城市中心享受清幽的日式庭園用餐環境，道道如畫優美的日式懷石料理，向偉大的爸爸們致敬，ibuki日本料理推出七道式精緻懷石套餐，從生魚片、松葉蟹鉗肉茶碗蒸、美國牛菲力佐柚子黑胡椒醬和半尾波士頓活龍蝦佐海膽醬、台灣雲林蒲燒鰻魚飯及芒果冰沙，完美展現李淼文主廚精湛的日式廚藝美學，每套3,480元起。

甜蜜父親節 造型蛋糕

寵爸心攻略，甜蜜上心頭！台北遠東香格里拉推出三款讓爸爸收到後眼睛為之一亮的節慶蛋糕。由德籍甜點行政主廚法蘭克 (Frank Braun)與點心團隊共同設計唯妙唯肖的造型。第一款特製西裝造型的「紳士老爹--咖啡百香果蛋糕」（6吋/1,688元），以濃郁香醇的咖啡製成海綿蛋糕，內餡使用百香果果凍及杏仁甜酒交織多層次口感，將翹鬍子造型的巧克力點綴其上，適合紳士造型的型男老爸。

第二款造型亮麗的「爸爸好威--紅絲絨威士忌蛋糕」（6吋/1,888元）內餡是以葛瑪蘭威士忌糖漿製作成的紅絲絨蛋糕，美式電影院風格點綴著可愛的爆米花，不禁勾起小時候跟爸爸一起到電影院看電影的兒時回憶。

第三款則是走棒球運動風的「超棒老爸--黑巧克力榛果蛋糕」（7吋/1,588元），酷炫造型送給棒球迷老爸們，層層堆疊濃郁70%黑巧克力，絲滑沉穩的黑巧克力搭上酥脆口感的可可碎，榛果香氣創造出獨一無二的奢華口感，讓爸爸享受濃郁又迷人的風味！蛋糕皆需三天前預訂，訂購請洽The Cake Room：(02) 7700-3155。

施舒雅SOCIE Spa 盛大開幕慶 讓老爸深層釋放

來自日本的施舒雅SOCIE Spa，即將於今夏進駐台北與台南遠東香格里拉飯店，創立於1960年，承襲日本施舒雅原創技術，引領時尚的頂級美容沙龍。施舒雅引進享譽全球55個國家，世界頂級飯店御用英國ESPA芳療品牌，以天然、有機、友善環境為主旨，

因應父親節檔期，施舒雅與飯店五間餐廳、三間酒廊同步推出優惠活動，讓平時工作壓力大的父親們享受舒適放鬆的時刻，8月8日至9月30日於飯店餐廳及酒廊〈上海醉月樓39F、馬可波羅餐廳38F、馬可波羅酒廊38F、ibuki日本料理餐廳 7F、香宮6F、李白居6F、遠東Café 自助餐廳6F、大廳茶軒1F〉單筆消費滿4,000元以上憑發票即享SOCIE Spa課程9折優惠乙次，限定4,400元以上課程折抵，寵愛老爸趁現在！

施舒雅SOCIE Spa香格里拉獨家課程介紹

香格里拉身體按摩及敷體經典課程 90分鐘7,000元

以富含礦物質的海藻精華萃取，全身敷膜促進循環，以特殊毛刷輕撫按摩，搭配頭部精油按摩，淨化海藻敷體促進循環、使肌膚光滑細緻，接著再進行個人化香氛課程精油選擇的感官測試，透過嗅吸從七種精油選擇喜愛的香氛，包含排毒精油、舒壓精油、 肌肉放鬆精油、肌肉放鬆精油 、空中飛人精油、免疫加分精油、活力精油、滋養美體油，進行全身舒壓按摩，身心平衡放鬆，獲得活力與愉悅，使身心再度充滿活力。