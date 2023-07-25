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全年都是流感季！「免疫負債」將持續至少2年 台灣專家籲長者接種佐劑疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/07/25 17:21
（左起）詹鼎正醫師和黃立民醫師共同呼籲65歲以上長者選用含佐劑的免疫加強型流感疫苗，以突破免疫老化問題，增強疫苗保護力和效期。

（左起）詹鼎正醫師和黃立民醫師共同呼籲65歲以上長者選用含佐劑的免疫加強型流感疫苗，以突破免疫老化問題，增強疫苗保護力和效期。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北採訪報導）當新冠病毒逐漸弱勢，免疫負債反撲，國內流感已經從秋冬好發變成全年流行！台大兒童醫院小兒科教授黃立民醫師提醒，「免疫負債」效應預計還會持續2至3年，慢性病患、兒童等中重症高風險族群應定期接種疫苗，65歲以上長者則建議選用含佐劑的免疫加強型流感疫苗，以突破免疫老化問題，增強疫苗保護力和效期。

自今年4月台灣逐步解除口罩禁令開始，台灣流感確診人數逐步攀升，半年來累計超過300例流感重症，創3年以來最高峰，也打破過去流感高峰出現於冬季的現象，現在春夏亦成為流感好發季節。此外，根據疾管署統計資料，今年流感中重症個案高達87%未施打流感疫苗，約50%個案為65歲以上長者。

台大醫院老年醫學部主任詹鼎正醫師說明，隨年齡增長，免疫系統反應變弱、抗體保護力下降，65歲以上長者面臨免疫系統老化困境，相較於健康的年輕族群接種流感疫苗的保護力少2成，且疫苗持續作用時間僅5個月，難以對抗常態化的流感威脅。

黃立民表示，「免疫老化」問題很難用日常保健來克服，唯有透過改良疫苗來提升抗體反應和延長抗體保護力，因此建議長輩接種含佐劑、重組蛋白或高劑量的免疫加強型疫苗，而我國於今年底有望進口含佐劑的免疫加強型流感疫苗，該疫苗已在外國使用多年，可大幅減少流感發生率，就診率和肺炎住院率近3成，疫苗保護時間最長可達1年。

全年都是流感季！「免疫負債」將持續至少2年 台灣專家籲長者接種佐劑疫苗

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會提供
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