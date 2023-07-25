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Hami Video播出《八尺門的辯護人》精彩大結局帶動訂閱成長超過4成

By 台灣英文新聞
2023/07/25 17:22
中華電信出品台劇《八尺門的辯護人》結合推理、法律懸疑及翻轉的劇情，創下雙平台首播以來最高點閱紀錄。（照片由中華電信提供）

中華電信出品台劇《八尺門的辯護人》結合推理、法律懸疑及翻轉的劇情，創下雙平台首播以來最高點閱紀錄。（照片由中華電信提供）

中華電信參與出品台劇《八尺門的辯護人》上週於MOD、Hami Video全網獨家播出大結局，結合推理、法律懸疑及翻轉的劇情，創下雙平台首播以來最高點閱紀錄。該劇7/2首播後，連霸21天Hami Video戲劇排行榜第一名寶座，成為繼上半年Hami Video戲劇第一的《牛車來去》後，再創年度台劇收視新高峰的夯劇，Hami Video首播以來更成功帶動影劇館+網路訂閱數成長超過45%；口碑發酵帶動收視攀升，MOD播出大結局後，首播點閱自上架以來成長近5倍、穩坐首播雙平台戲劇冠軍，僅上架三週即登上Hami Video影劇館+戲劇年度排行榜前三名，一舉成為今夏MOD、Hami Video吸睛度超高的強勢好戲，繳出亮麗收視成績單。

MOD、Hami Video大推必看獨家韓劇《戀人》及多部跟播戲劇，八月起接力登場

中華電信MOD、Hami Video持續提供各國強檔影劇，繼收視長紅的《八尺門的辯護人》及獨家韓劇《Oh！英心》之後，八月再推必看獨家韓劇《戀人》，由韓劇男神南宮珉暌違多年再度演出古裝愛情大戲，將於8/5起全台獨家上架；不容錯過的還有：大勢韓劇《無用的謊言》、夏季檔最強日劇《VIVANT》、《看這邊嘛向井君》、全台首播《紐約新醫革命》第五季等優質好戲，整個暑假讓您瘋追劇精彩不間斷。

7/31前網路門市申請「MOD家速方案2.0」每月1199元起，最高加碼贈Hami Point 1800點

中華電信提供多元收視優惠方案，喜愛用大螢幕電視收視的客戶，推薦申辦「MOD家速方案2.0」，HiNet光世代500M雙向對稱頻寬搭配MOD+指定餐包組合每月1199元起，7/31前於網路門市成功申請，最高加碼贈1,800點，全方案再送搭配指定規格Wi-Fi全屋通(乙台)免月租費，一次滿足全家人極速飆網與極致娛樂的雙重享受。

觀賞路徑：

MOD：首頁> 影劇館+

Hami Video：首頁> 影劇館+

Hami Video播出《八尺門的辯護人》精彩大結局帶動訂閱成長超過4成

Hami Video上週播出《八尺門的辯護人》精彩大結局，帶動網路訂閱數成長超過四成。（照片由中華電信提供）

更新時間 : 2023-07-26 00:31 GMT+08:00

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