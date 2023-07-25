台灣集保結算所推動股東e服務　電子投票成果豐碩

根據集保結算所最新統計，臺股市場股東會電子投票率連續三年平均達60%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受。今年度共有2092家上市、上櫃及興櫃公司，採用集保結算所的「股東e服務」中的股東會電子投票（eVoting），今年電子投票率達到60.51%，今年興櫃公司首次全面採用電子投票，所以電子投票的筆數突破1300萬筆，股數更高達3835億股，皆創下了歷史新高。

集保結算所董事長林丙輝表示，今年整體專業機構法人持股採用電子投票比例高達94.34%相當亮眼，其中外資持股更高達97.85%採用電子投票，而我國包含勞動基金、退撫基金等政府基金，持股同樣也有高達97.10%的比例採用電子投票，另今年更感謝農委會及國科會科發基金也加入採用，共同推升資本市場的數位化應用，讓世界看到了臺灣的數位創新力量。

為建立完善的股務數位服務生態系，集保結算所積極推動「股東e服務」，除了電子投票外，還包括股東會視訊會議平台（eMeeting），讓投資人可線上觀看股東會直播並提問，增進公司與股東之間的便利互動，同時也有助於發行公司取得更好的公司治理評鑑成績。此外，今年6月30日上線的股務事務電子通知平台（eNotice），提供上市、上櫃及興櫃等公司股利發放電子通知服務，更讓投資人接收股務訊息更具效率與便利。

集保結算所持續布建股務數位化基礎建設，也提升投資人對於數位化的接受程度，從電子投票屢創新高，即可看到顯著的成績。未來，集保結算所將繼續優化投資人和發行公司的數位體驗，提供高效便捷的市場服務。