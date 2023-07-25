第25屆世界童軍大露營韓國登場　新北市童軍代表團今授旗

第25屆世界童軍大露營活動將在2023年8月1日至8月12日於韓國新萬金海堤營地舉行，新北巿共有3分團146師生前往參加。今（25）日於重慶國中舉辦授旗典禮及培訓，教育局張明文局長出席授旗予代表團師生，並勉勵孩子藉此次國際交流拓展視野，並展現我國童軍精神。
世界大露營由世界童軍總會主辦，每4年辦理一次，今年活動為期12天，預估有來自世界各地約5萬多名青少年將共聚一堂，超越文化與民族，分享友誼及理解，共同展開大露營活動。新北巿共有35校122位童軍、12位團長及12位國際服務員報名參與大會。這次主題為「Draw Your Dream(彩繪你的夢想)」，透過「童軍活動」、「永續發展目標SDGs行動」、「冒險活動」、「跨文化交流」等規劃，鼓勵青少年描繪夢想，走向國際、共同關注推動地球永續發展。
剛畢業於重慶國中，目前擔任分團小隊長的余佳璟夥伴表示，距離前往世界大露營的時間越來越近，心中的嚮往與未知也越來越多，雖然要與世界各國的童軍夥伴交流，心中既期待又緊張，但是在團長們準備了充實的培訓課程，團員們也互相加油打氣，這股擔心也漸漸消失，取而代之的是期盼在這約莫兩週的時間，能夠讓自己蛻變，和他國童軍交流，使自己持續進步、成長。
來自重慶童軍團，現正就讀於華僑高中一年級的梁謦夥伴表示，臺灣的文化已慢慢被世界看見，這次為文化日準備小遊戲「Taiwan is more than just bubble tea」，想藉此機會讓更多人認識臺灣的手搖飲文化，除了珍珠以外，還有仙草、愛玉、芋圓等獨有配料。這次世界大露營是文化高頻率交流碰撞的機會，除了發揚臺灣文化，也對他國文化充滿期待，期許這次旅程能夠裝滿豐富繽紛的世界拼圖返家。
負責帶領中華民國童軍代表團第13分團的的重慶國中張乃若團長表示，本次新北市共有3團參與世界大露營，各團於一年前就開始各項籌備工作，並於5月開始緊鑼密鼓地展開集訓。特別的是，新北童軍們與大阪童軍已先於7月22日進行線上交流，介紹新北的特色與文化，接著將在營地進行面對面的交流與文化分享，相信此行更能讓童軍體驗特有的世界盛會，並將台灣文化介紹給更多童軍夥伴認識。
教育局指出，期勉新北巿童軍代表團能藉活動與世界各國童軍聯誼，進行國際童軍交流擴展世界觀，並能展現童軍技能及野外活動技巧，在童軍大露營的服務學習中成長，展現新北巿童軍的活力與成果！
另外，新北一直是全國童軍教育領頭羊，2015年率先達到「校校有童軍」，2022年童軍團數達627團，為全國之冠；全國首創各階段童軍教材，並連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎最多之縣市。今(2023)年起推動「童軍四年旗艦計畫」，發展童軍國際交流並引入專業職業試探，帶領新北童軍邁向國際、適性揚才。