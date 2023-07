第25屆世界童軍大露營韓國登場　新北市童軍代表團今授旗

第25屆世界童軍大露營活動將在2023年8月1日 至8月12日於韓國新萬金海堤營地舉行,新北巿共有3分團146 師生前往參加。今(25)日於重慶國中舉辦授旗典禮及培訓, 教育局張明文局長出席授旗予代表團師生, 並勉勵孩子藉此次國際交流拓展視野,並展現我國童軍精神。

世界大露營由世界童軍總會主辦,每4年辦理一次,今年活動為期1 2天,預估有來自世界各地約5萬多名青少年將共聚一堂, 超越文化與民族,分享友誼及理解,共同展開大露營活動。 新北巿共有35校122位童軍、12位團長及12位國際服務員報 名參與大會。這次主題為「Draw Your Dream(彩繪你的夢想)」,透過「童軍活動」、「 永續發展目標SDGs行動」、「冒險活動」、「跨文化交流」 等規劃,鼓勵青少年描繪夢想,走向國際、 共同關注推動地球永續發展。

剛畢業於重慶國中,目前擔任分團小隊長的余佳璟夥伴表示, 距離前往世界大露營的時間越來越近, 心中的嚮往與未知也越來越多,雖然要與世界各國的童軍夥伴交流, 心中既期待又緊張,但是在團長們準備了充實的培訓課程, 團員們也互相加油打氣,這股擔心也漸漸消失, 取而代之的是期盼在這約莫兩週的時間,能夠讓自己蛻變, 和他國童軍交流,使自己持續進步、成長。

來自重慶童軍團,現正就讀於華僑高中一年級的梁謦夥伴表示, 臺灣的文化已慢慢被世界看見,這次為文化日準備小遊戲「Taiw an is more than just bubble tea」,想藉此機會讓更多人認識臺灣的手搖飲文化, 除了珍珠以外,還有仙草、愛玉、芋圓等獨有配料。 這次世界大露營是文化高頻率交流碰撞的機會,除了發揚臺灣文化, 也對他國文化充滿期待, 期許這次旅程能夠裝滿豐富繽紛的世界拼圖返家。

負責帶領中華民國童軍代表團第13分團的的重慶國中張乃若團長表 示,本次新北市共有3團參與世界大露營, 各團於一年前就開始各項籌備工作,並於5月開始緊鑼密鼓地展開集 訓。特別的是,新北童軍們與大阪童軍已先於7月22日進行線上交 流,介紹新北的特色與文化, 接著將在營地進行面對面的交流與文化分享, 相信此行更能讓童軍體驗特有的世界盛會, 並將台灣文化介紹給更多童軍夥伴認識。

教育局指出,期勉新北巿童軍代表團能藉活動與世界各國童軍聯誼, 進行國際童軍交流擴展世界觀,並能展現童軍技能及野外活動技巧, 在童軍大露營的服務學習中成長,展現新北巿童軍的活力與成果!

另外,新北一直是全國童軍教育領頭羊,2015年率先達到「校校有 童軍」,2022年童軍團數達627團,為全國之冠; 全國首創各階段童軍教材,並連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎 最多之縣市。今(2023)年起推動「童軍四年旗艦計畫」,發展童 軍國際交流並引入專業職業試探,帶領新北童軍邁向國際、 適性揚才。