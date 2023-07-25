Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

第25屆世界童軍大露營韓國登場　新北市童軍代表團今授旗

By 台灣英文新聞
2023/07/25 17:11
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

第25屆世界童軍大露營活動將在2023年8月1日至8月12日於韓國新萬金海堤營地舉行，新北巿共有3分團146師生前往參加。今（25）日於重慶國中舉辦授旗典禮及培訓，教育局張明文局長出席授旗予代表團師生，並勉勵孩子藉此次國際交流拓展視野，並展現我國童軍精神。

世界大露營由世界童軍總會主辦，每4年辦理一次，今年活動為期12天，預估有來自世界各地約5萬多名青少年將共聚一堂，超越文化與民族，分享友誼及理解，共同展開大露營活動。新北巿共有35校122位童軍、12位團長及12位國際服務員報名參與大會。這次主題為「Draw Your Dream(彩繪你的夢想)」，透過「童軍活動」、「永續發展目標SDGs行動」、「冒險活動」、「跨文化交流」等規劃，鼓勵青少年描繪夢想，走向國際、共同關注推動地球永續發展。

剛畢業於重慶國中，目前擔任分團小隊長的余佳璟夥伴表示，距離前往世界大露營的時間越來越近，心中的嚮往與未知也越來越多，雖然要與世界各國的童軍夥伴交流，心中既期待又緊張，但是在團長們準備了充實的培訓課程，團員們也互相加油打氣，這股擔心也漸漸消失，取而代之的是期盼在這約莫兩週的時間，能夠讓自己蛻變，和他國童軍交流，使自己持續進步、成長。

來自重慶童軍團，現正就讀於華僑高中一年級的梁謦夥伴表示，臺灣的文化已慢慢被世界看見，這次為文化日準備小遊戲「Taiwan is more than just bubble tea」，想藉此機會讓更多人認識臺灣的手搖飲文化，除了珍珠以外，還有仙草、愛玉、芋圓等獨有配料。這次世界大露營是文化高頻率交流碰撞的機會，除了發揚臺灣文化，也對他國文化充滿期待，期許這次旅程能夠裝滿豐富繽紛的世界拼圖返家。

負責帶領中華民國童軍代表團第13分團的的重慶國中張乃若團長表示，本次新北市共有3團參與世界大露營，各團於一年前就開始各項籌備工作，並於5月開始緊鑼密鼓地展開集訓。特別的是，新北童軍們與大阪童軍已先於7月22日進行線上交流，介紹新北的特色與文化，接著將在營地進行面對面的交流與文化分享，相信此行更能讓童軍體驗特有的世界盛會，並將台灣文化介紹給更多童軍夥伴認識。

教育局指出，期勉新北巿童軍代表團能藉活動與世界各國童軍聯誼，進行國際童軍交流擴展世界觀，並能展現童軍技能及野外活動技巧，在童軍大露營的服務學習中成長，展現新北巿童軍的活力與成果！

另外，新北一直是全國童軍教育領頭羊，2015年率先達到「校校有童軍」，2022年童軍團數達627團，為全國之冠；全國首創各階段童軍教材，並連續4屆蟬聯教育部童軍績優評選獲獎最多之縣市。今(2023)年起推動「童軍四年旗艦計畫」，發展童軍國際交流並引入專業職業試探，帶領新北童軍邁向國際、適性揚才。

更新時間 : 2023-07-26 00:31 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣中央氣象局14:30發布杜蘇芮颱風海上及陸上警報　屏東、恆春半島應嚴加戒備
【更新】台灣中央氣象局14:30發布杜蘇芮颱風海上及陸上警報　屏東、恆春半島應嚴加戒備
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
【7/24-27台灣分區萬安演習】當日未配合演習管制與演練　可處3萬~15萬罰鍰
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【7/25台灣南部萬安演習】範圍包括: 台南市、高雄市、屏東縣　
更新【台灣北部7/24萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
更新【台灣北部7/24萬安演習】宜蘭縣、基隆、雙北、桃園、新竹縣市　人車管制
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】【演藝圈+網紅界篇】星宣交付其他受害者證據給律師 酷炫堅稱「沒有」
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【台灣Me Too一次看】PLG從執行長到裁判都爆、攝影家謝春德性侵13歲乾女兒
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
【更新】台灣高雄港外貨輪沉沒•打撈作業跟颱風賽跑　港務公司: 空拍機巡查已無漂流貨櫃
下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄
下一個大流行病？WHO示警登革熱病例今年恐破紀錄
〈投資理財〉台灣H1營收成長驚人企業不少 六檔好標的你該認識
〈投資理財〉台灣H1營收成長驚人企業不少 六檔好標的你該認識
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？
【獨家內幕】古典音樂大師私約遭拒惱羞開嗆大小姐　亞洲「乖乖牌文化」性騷食髓知味？