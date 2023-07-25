台灣陸軍祥豐營區迫擊砲爆炸 2人重傷部分截肢 專家推測底火引燃恐為主要肇因

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 陸軍第六軍團基隆彈藥分庫昨(24日) 發生爆炸事件，造成9人受傷，其中2人上肢嚴重炸傷，三總今天(25日) 表示，已完成上肢與下肢出血點縫補，取出彈片，手部都有部分截肢，危險期估約1週。

陸軍六軍團位於基隆的祥豐營區24日發生120迫砲爆炸，總統蔡英文（前中）25日上午在國防部長邱國正（前右）等陪同下，前往台北內湖三軍總醫院，探視受傷官兵，並向家屬致意。中央社

國軍漢光39號實兵演習昨天舉行，六軍團表示，位於基隆市祥豐街的三支部北彈庫基隆分庫（祥豐營區）在執行彈藥技術檢查作業時，120迫砲不明原因爆炸，造成9人送醫，其中2人傷勢較重，第一時間在當地就近緊急處理後，目前已全數轉至內湖三軍總醫院進行後續治療。

三總成立專責醫療團隊，希望給予傷患最好照顧，三總醫療副院長蔡宜廷也是這次基隆受傷官兵醫療小組負責人，今下午他再度接受媒體聯訪說明，因為傷患傷勢複雜，有大量出血問題，基隆的醫院第一時間進行初步止血，但輸液仍會出血，三總已再次進行手術修補。

針對傷勢較嚴重的洪姓士官手術後最新狀況，蔡宜廷表示，重傷患者入院時意識還算清楚，可以點頭、搖頭，今天已完成手部與腳部出血點縫補，傷患腿上的彈片比較深，基隆的醫院第一時間無法、也不敢取出，今天術中同步進行清創，整場手術大約耗時3小時左右。

蔡宜廷指出，2人都是上肢嚴重受傷，如果要一步到位，就會一口氣截至安全組織，截肢部位就會很多。對於傷勢較嚴重的爆炸傷患，醫療團隊一定會盡可能多保留肢體，現階段優先把最糟的地方切除，之後要再評估是否再清除，預估這幾天需要反覆清創壞死組織，直到過關才可進行重建。

六軍團位於基隆的祥豐營區昨下午3時許發生120公厘迫砲彈爆炸，專家指出，迫砲由上而下依序為彈頭、彈體、底火、推進火藥，若是彈體爆炸恐造成更嚴重傷亡，因此推測是底火因靜電、摩擦、撞擊等因素不慎引燃。

陸軍六軍團位於基隆的祥豐營區昨發生120迫砲爆炸事件，造成9名官兵受傷送醫，其中2名士官傷重，經醫院專業醫療團隊救治，傷勢均趨穩定；國防部指出，專案小組將詳查事發肇因，完整釐清後盡速對外公布。

國防部長邱國正今天赴三軍總醫院探視傷者，他表示，事故原因還在調查，因為這種狀況過去未發生過，也並非人為故意破壞，現場沒有看到彈體，但卻有破砲尾翼，也就代表彈體有「衝出去」，若是整個彈體在場爆炸，可能官兵的傷勢會更嚴重。

中央社報導，國軍所使用的63式120公厘迫擊砲，概略由「彈頭」、「彈體」、「底火」及「推進藥包」組成。為台灣於1975年透過以色列索坦K5式120公厘迫擊砲為基礎進行改良研製，為目前國軍營級單位的建置武器，且海巡署等單位也有使用；含砲身、砲架、座鈑的總重量約為121公斤、槍管長度約170公分、口徑為120公厘。

它可搭配TC-63高爆彈、TC-86高爆榴彈、TC-68黃磷彈、TC-69照明彈，射速每分鐘約5至10發，最小射程400公尺，若加推進藥包可達約6100公尺，採手動砲口裝彈；許多單位將其均配備在CM22型破砲車、V-150裝甲車，也可於悍馬車上使用。

尖端雜誌主任編輯李思平指出，120迫砲為一個聯兵營的建置曲射武器，主要作用為攻擊視距外目標，同時部隊在推進時能先以迫砲弱化對方陣地，或配合煙幕彈戒護側翼單位推進。此次發生爆炸事件，推測應是底火爆炸，而爆炸的原因有可能是靜電引爆，也因此例如戰車砲在進戰車過程，均會放置抗靜電布料，避免發生意外。

曾受過排除未爆彈及危險爆炸物訓練，目前於法國外籍軍團擔任士官、化名「天武」的網友在個人臉書上指出，彈頭可以率先排除，因引信內僅有非常少量的火藥，若由彈頭觸發可能連帶讓彈體爆炸，應會造成更嚴重的傷亡。

因此，他目前判斷應是底部推進火藥（底火）及藥包爆炸，肇因可能是撞擊、靜電、電子儀器磁場、高溫、擠壓、火焰，而有些迫砲彈的底火跟藥包都是一體並裝在包覆盒，根據警消釋出的照片可能是在取出時不小心在盒內爆炸，因此造成的傷亡才沒這麼嚴重。

中央社還引述國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲說，迫砲的發射原理，是將迫砲彈以人工方式放進砲管中，在垂直向下的過程中，砲彈底火撞擊砲管撞針，此時砲彈尾部排出氣體推進，彈尾的的導火孔也洩出火焰進而帶動環狀推進藥，協力增進砲彈射程。

蘇紫雲推測此次肇因，若「彈體」爆炸恐造成15至20公尺半徑的殺傷，因此可先排除；而推進藥包為耐摔、耐磨設計，同樣也可排除，最後可能的肇因，應該就是底火老舊在此次搬運時不慎引燃。

蘇紫雲建議，應給予彈藥檢整人員更完善的防護裝具，包括手部、腳部、軀幹及防彈透明面罩；未來可採取半自動機械化設備，讓官兵可在安全區域透過監視畫面判斷並進行後續處理；另外，在彈藥庫房更應參考現代倉儲，設置自動化環境控制系統，避免出現不適合砲彈儲放的溫濕度環境。

祥豐營區昨發生迫砲爆炸，造成9名官兵受傷，由於事發營區緊鄰住宅，一旁又有加油站，基隆市立法委員參選人鄭文婷、林沛祥和王醒之，一致呼籲軍方將祥豐營區遷移他處。

基隆市長謝國樑今天也說，一定要請國防部和地方政府協調，儘速定下日期將彈藥庫遷移。基隆市立法委員參選人鄭文婷、林沛祥和王醒之，一致呼籲軍方將祥豐營區遷移他處。



謝國樑今天上午出席「統一發票租稅宣導活動記者會」後受訪說，大家都以為這處彈藥庫已沒有存放大量彈藥，營區附近是人口密集環境，遷移已是藍綠的共識，希望在這個共識下與國防部在一定期間內協商，完成彈藥庫遷移的訴求，「這已是晚來的政策」。

謝國樑表示，發生這起事件感到遺憾，希望受傷官兵能早日康復，一定要請國防部和地方政府協調，儘速定下日期將彈藥庫遷移，市府也會將先前討論彈藥庫遷移地點，及相關結論列入重要參考，開始與軍方展開協調，這起事件凸顯彈藥庫在人口密集區相當危險，一定要努力、盡快完成遷移。

基隆市議會議長童子瑋指出，不管祥豐營區內放置何種彈藥，只要是彈藥就有危險性和殺傷力，況且營區正對面就是住宅，附近就是加油站，這次爆炸造成9名士官兵送醫，令人不捨與難過。

童子瑋說，這驚天一爆已造成市民恐慌，沒有人希望與炮彈當鄰居，請國防部重新審視祥豐營區的作用與位置，讓民眾遠離恐慌，並儘速公開這次意外始末與原因，最好的方式希望彈藥庫能全數遷移，僅讓部隊駐守，至少，現階段要讓彈藥存放位置更遠離住宅區。

童子瑋表示，祥豐營區有歷史價值，未來如果能完全撤離，建議市府重新審視，朝向大基隆歷史場景規劃，藉由計畫梳理各區域的歷史脈絡及歷史記憶空間，讓基隆過往記憶，得以重新再現、流動和串聯。