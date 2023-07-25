台北市議會舊址開發　台灣土地銀行統籌聯貸新台幣76.725億元

台灣土地銀行統籌主辦代銷龍頭海悅集團旗下的金毓泰股份有限公司開發「台北市議會舊址地上權案」聯合授信，本案開發位處台北市政府已啟動的「西區門戶計畫」正蛋黃區位置，地點絕佳，深受各金融同業青睞，共計有土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦商銀、農業金庫、高雄銀行、華泰銀行等9家行庫認貸達新台幣136億元，最終以76.725億元結案，超額認貸比率達177%，25日由台灣土地銀行董事長謝娟娟代表銀行團與金毓泰股份有限公司董事長黃希文共同完成簽約。

該案興建基地原是「台北市議會舊址」，位處台北市政府已啟動的「西區門戶計畫」範圍，區域內有已動工興建的台北雙子星大樓及已標出的E1及E2公辦都更、北平東路公辦都更等大型開發案，預估未來本區域民間將投入高達新台幣數百億元資金完成各項開發，勢將帶動台北市西區更繁榮氣息，並可引進更多元產業進駐，增加就業機會，未來發展無可限量，也是台北市邁入國際級首都城市的重要里程碑之一。

由於本興建案地點屬於台北市蛋黃區中的蛋黃區，金毓泰公司規畫興建地下5層及地上19層、17層的二棟大樓，採用符合環保節能減碳的工法、建材等，興建完成後，大樓內將設置「台北城博物館」，並引進文化產業、金融保險業及商業辦公等進駐，落實永續經營的理念，符合台灣土地銀行董事長謝娟娟、各參貸行及海悅集團對ESG的履行與實踐。

土地銀行董事長謝娟娟自上任以來朝落實「強化經營體質」、「深耕核心業務」、「提升獲利能力」、「推動數位金融」、「深化海外業務」、「落實永續經營」六大ESG策略目標努力，將永續DNA深化至業務核心。

同時，因應授信均衡化策略，土地銀行朝產業、集團、地區以及分行產品組合（Portfolio）全面分散方向發展，並以綠色金融角色爭取綠電、再生能源等授信業務，對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。



