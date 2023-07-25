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台灣單週增206例本土登革熱！台南現首例死亡 40多歲女性發病第5天病逝

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/07/25 14:40
截至7月24日台南市共524例本土登革熱個案，國軍協助執行化學防治作業。（圖／台南市衛生局）

截至7月24日台南市共524例本土登革熱個案，國軍協助執行化學防治作業。（圖／台南市衛生局）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（25）日證實，國內出現今年首例本土登革熱死亡個案，為台南市40多歲女性，發病第5天死亡。

疾管署說明，這名死亡個案於7月16日出現發燒症狀，因症狀未改善於7月18日就醫住院治療，並經醫院通報檢驗後確診；經醫師同時診斷有熱衰竭情形，後於7月21日因病況惡化不幸過世，為今年首例登革熱死亡病例。

另一方面，南部登革熱疫情延燒，上週(2023年7月18日至7月24日)新增206例登革熱本土病例，以台南163例最多，個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中122例男性、84例女性，發病日介於6月29日至7月24日。

206例個案的居住地分別為台南市(163例)，包含永康區75例、東區43例、仁德區25、安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例；雲林縣(40例)，包含古坑鄉37例、斗六市2例及虎尾鎮1例；高雄市(3例)，包含前鎮區、路竹區及苓雅區各1例。

疾管署表示，近日颱風杜蘇芮逼近，依據中央氣象局資料，全國各地皆有降雨，為避免雨後病媒蚊大量孳生，請民眾提前進行居家環境整理，進行容器減量，倒掉容器積水並倒蓋、刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵；亦請於颱風過後留意住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」。

台灣單週增206例本土登革熱！台南現首例死亡 40多歲女性發病第5天病逝

台灣單週增206例本土登革熱！台南現首例死亡 40多歲女性發病第5天病逝

民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

國內今年截至7月24日累計630例本土病例，其中台南市524例、雲林縣82例、高雄市21例、台中市2例及屏東縣1例，全國病例數為近10年以來同期最高。

個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔42%(266例)，目前累計7例重症病例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

除了年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆，由於目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，疾管署防疫醫師林詠青提醒，感染某一型別登革熱後，雖會對該型別出現保護力，但若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

疾管署提醒，國內今年另有75例境外移入病例，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情上升，其中柬埔寨近期仍持續上升，泰國及寮國處高點，且高於近年同期，印尼全國皆有案例報告，評估將持續升溫；另美洲地區疫情持續，累計報告超過303萬例，以南美洲巴西逾237萬例報告數為多，秘魯、玻利維亞及阿根廷等疫情亦屬嚴峻。
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