德國在台協會處長：台積電可能數週內在德設廠

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）德國在台協會處長許佑格24日指出，台積電 可能於數週內，決定在薩克森邦的德勒斯登設廠；台積電則維持先前說法，評估在德國建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。

中央社報導，國科會24日舉辦科技專業獎章頒獎典禮，表揚德國在台協會處長許佑格（Jorg Polster）為促進兩國科技合作，所付出的努力。

許佑格擁有德國德勒斯登工業大學物理學博士學位，為首位獲得此獎的外籍人士。他在致詞時指出，能獲得國科會的科技專業獎章，深感榮幸，這一獎章象徵著台德在雙邊學術關係中的新動能。

他也提及深化台德關係發展的時程受新冠影響，但隨著解封台灣與德國官員也進行雙向訪團交流，德國聯邦教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）也成為26年來首位訪台的德國部長級官員，並在訪台期間見證「台德科學及技術合作協議」的簽署。他也透露，德國薩克森邦（Saxony）學術部長根可夫（Sebastian Gemkow）也來台，強化雙方大學和研究機構交流。

此外，許佑格也提及，台德產業合作，比如台積電可能在幾週內，決定在薩克森邦的德勒斯登設廠，也因此，他已經開始展望未來，這可能會為將來的台德學術交流，增添促進因子。

台積電對此維持法說會對外說法，在歐洲，公司正在與客戶和夥伴接洽，根據客戶需求和政府的支持水準，評估在德國建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能性。