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美國副國務卿雪蔓28日退休 政治事務次卿暫代、繼任者這位呼聲最高

By 國際組, 台灣英文新聞
2023/07/25 10:28
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將逾28日結束逾30年外交職業生涯。(圖/美聯社)  

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將逾28日結束逾30年外交職業生涯。(圖/美聯社)  

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國副國務卿雪蔓將於28日退休，其職務將由政治事務次卿盧嵐暫代，直至新任副國務卿提名獲國會批准。外媒曾引述資深官員說法指出，曾擔任國務院「民主、人權暨勞工局」助卿的民主黨籍馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）是最受青睞的繼任人選。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年5月12日時發布聲明宣布雪蔓（Wendy Sherman）即將退休，當時他表示，自己從1993年加入國務院時，雪蔓已在應對最為嚴峻的外交政策挑戰上建立良好聲譽，共事近30年來，雪蔓與他密切合作，也是知己好友。

布林肯表示，總統拜登（Joe Biden）邀請擔任雪蔓出任副國務卿，是知道可以依靠她來重振美國的聯盟與活伴關係，並管理與競爭對手的複雜關係。

布林肯也提及，雪蔓作為美國首位女性政治事務次卿以及首位女性副國務卿，逾30年「卓越的」外交職業生涯來，經歷過3位總統及五位國務卿，應對該時代一些最嚴峻的外交政策挑戰，在她的帶領下，美國更加安全可靠，與夥伴的關係也更加穩固。

中央社報導，布林肯今日透過聲明宣布，雪蔓任期至本月28日，其職務將交由政治事務次卿盧嵐（Victoria Nuland）暫代，而繼任者提名將經由國會確認。

布林肯也提及，兩年多前拜登要求自己擔任國務卿時，他就知道要找雪蔓作為搭檔，對於兩人過去逾兩年的伙伴關係，他相當感恩。

據外媒報導，繼任者人選約有6位，其中盧嵐、副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）與國務院顧問查列特（Derek Chollet）被反覆提及，還有前民主黨籍聯邦眾議員、曾擔任國務院「民主、人權暨勞工局」助卿的馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）。

外媒也引述兩名資深官員說法，范納曾在歐巴馬政府擔任國務卿幕僚長、國務院政策規劃主任，是最受青睞的人選。
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雪蔓

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更新時間 : 2023-07-25 16:43 GMT+08:00

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